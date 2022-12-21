https://ria.ru/20221221/dannye-1840198485.html
В Госдуме работают над проектом об ответственности за утечку личных данных
В Госдуме работают над проектом об ответственности за утечку личных данных - РИА Новости, 21.12.2022
В Госдуме работают над проектом об ответственности за утечку личных данных
Работа над законопроектом об ответственности за утечку персональных данных, незаконный оборот персональных данных уже начата, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:53
2022-12-21T11:53
2022-12-21T11:53
технологии
госдума рф
александр хинштейн
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Работа над законопроектом об ответственности за утечку персональных данных, незаконный оборот персональных данных уже начата, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Совместно с заинтересованными комитетами, с профильными ведомствами мы уже приступили к подготовке законопроекта… об ответственности и за утечки персональных данных, и за незаконный оборот персональных данных, особое внимание уделим именно биометрическим персональным данным персональных данных", - сказал он в ходе пленарного заседания. Ранее источник в Минцифры заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу персональных данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.
https://ria.ru/20221221/biometriya-1840175162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, госдума рф, александр хинштейн, россия
Технологии, Госдума РФ, Александр Хинштейн, Россия
В Госдуме работают над проектом об ответственности за утечку личных данных
Хинштейн: началась работа над проектом об ответственности за утечку персональных данных
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Работа над законопроектом об ответственности за утечку персональных данных, незаконный оборот персональных данных уже начата, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Совместно с заинтересованными комитетами, с профильными ведомствами мы уже приступили к подготовке законопроекта… об ответственности и за утечки персональных данных, и за незаконный оборот персональных данных, особое внимание уделим именно биометрическим персональным данным персональных данных", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Ранее источник в Минцифры заявил РИА Новости, что законопроект об уголовной ответственности за кражу, неправомерное распространение и продажу персональных данных россиян согласован и поступил в кабмин, он предусматривает введение штрафов до 2 миллионов рублей и уголовную ответственность до 10 лет в особо тяжких случаях.