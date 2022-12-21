https://ria.ru/20221221/buzova-1840184586.html

"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью

"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью - РИА Новости, 21.12.2022

"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью

В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:24

2022-12-21T11:24

2022-12-21T11:24

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. В ролике знаменитость повторила танец Уэнсдей из одноименного сериала. Она была в платье с прорезями, которые обнажили нижнюю половину ее груди. Пользователи неоднозначно отреагировали на образ звезды. Одни высмеяли ее. Другие поддержали артистку. Ранее подписчики раскритиковали певицу за откровенное платье с глубокими вырезами и отсутствие нижнего белья. Они назвали образ ведущей "вульгарным".

https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, стиль, мода