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"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью - РИА Новости, 21.12.2022
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Шоубиз
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"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью - РИА Новости, 21.12.2022
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью
В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:24
2022-12-21T11:24
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. В ролике знаменитость повторила танец Уэнсдей из одноименного сериала. Она была в платье с прорезями, которые обнажили нижнюю половину ее груди. Пользователи неоднозначно отреагировали на образ звезды. Одни высмеяли ее. Другие поддержали артистку. Ранее подписчики раскритиковали певицу за откровенное платье с глубокими вырезами и отсутствие нижнего белья. Они назвали образ ведущей "вульгарным".
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ольга бузова, стиль, мода
Шоубиз, Ольга Бузова, стиль, мода
11:24 21.12.2022
 
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью

Подписчики сравнили деталь откровенного платья Бузовой с изолентой и высмеяли наряд

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде.
В ролике знаменитость повторила танец Уэнсдей из одноименного сериала. Она была в платье с прорезями, которые обнажили нижнюю половину ее груди.
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой в соцсети
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой в соцсети
"Обычный день", – подписала кадры знаменитость в своей соцсети.
Пользователи неоднозначно отреагировали на образ звезды. Одни высмеяли ее.
"Хорошая изолента. Крепкая", "Кто выпустил мумию из склепа?", "Грудь покинула чат", "Каждая в своем кармашке", – пошутили подписчики.
Другие поддержали артистку.
"Не слушай никого. Ты лучшая!", "Многого добилась. Умничка!", "Красотка!", "Крутое платье!", – отреагировали поклонники Бузовой.
Ранее подписчики раскритиковали певицу за откровенное платье с глубокими вырезами и отсутствие нижнего белья. Они назвали образ ведущей "вульгарным".
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