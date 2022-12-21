https://ria.ru/20221221/buzova-1840184586.html
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью - РИА Новости, 21.12.2022
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью
В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:24
2022-12-21T11:24
2022-12-21T11:24
шоубиз
ольга бузова
стиль
мода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_360d77b21932e63c52f6aba755c9b437.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде. В ролике знаменитость повторила танец Уэнсдей из одноименного сериала. Она была в платье с прорезями, которые обнажили нижнюю половину ее груди. Пользователи неоднозначно отреагировали на образ звезды. Одни высмеяли ее. Другие поддержали артистку. Ранее подписчики раскритиковали певицу за откровенное платье с глубокими вырезами и отсутствие нижнего белья. Они назвали образ ведущей "вульгарным".
https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797125199_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_abc02c5bd571c7554103076099ac9b6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга бузова, стиль, мода
Шоубиз, Ольга Бузова, стиль, мода
"Хорошая изолента" : в Сети высмеяли платье Бузовой с голой грудью
Подписчики сравнили деталь откровенного платья Бузовой с изолентой и высмеяли наряд
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Сети высмеяли платье Ольги Бузовой с голой грудью. Причиной послужило видео певицы в необычном наряде.
В ролике знаменитость повторила танец Уэнсдей из одноименного сериала. Она была в платье с прорезями, которые обнажили нижнюю половину ее груди.
"Обычный день", – подписала кадры знаменитость в своей соцсети.
Пользователи неоднозначно отреагировали на образ звезды. Одни высмеяли ее.
"Хорошая изолента. Крепкая", "Кто выпустил мумию из склепа?", "Грудь покинула чат", "Каждая в своем кармашке", – пошутили подписчики.
Другие поддержали артистку.
"Не слушай никого. Ты лучшая!", "Многого добилась. Умничка!", "Красотка!", "Крутое платье!", – отреагировали поклонники Бузовой.
Ранее подписчики раскритиковали певицу за откровенное платье с глубокими вырезами и отсутствие нижнего белья. Они назвали образ ведущей "вульгарным".