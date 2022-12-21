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В Ростовской области запретят использовать беспилотники

В Ростовской области запретят использовать беспилотники - РИА Новости, 21.12.2022

В Ростовской области запретят использовать беспилотники

Запрет на использование беспилотников вводится в Ростовской области с 22 декабря, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:42

2022-12-21T17:42

2022-12-21T17:43

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Запрет на использование беспилотников вводится в Ростовской области с 22 декабря, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он отметил, что ограничительные меры в сфере транспорта вводятся с опорой на полномочия, которые своим указом от 19 октября дал регионам глава государства. "С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников, исключение - для ряда государственных ведомств", - написал Голубев в Telegram. Также вводится ограничение на выезд с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска "Весёло-Вознесенский" для грузовиков с грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. Запрет не коснется спецтранспорта, транспорта, следующего в Крым, задействованного в восстановлении новых субъектов России, перевозящего грузы для создания системы фортификационных сооружений, решения задач спецоперации. Еще одно ограничение касается въезда в Ростов-на-Дону большегрузов грузоподъемностью свыше 12 тонн. Запрет не коснется грузовиков, пунктом прибытия которых является Ростов. "Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весёло-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска – Матвеево-Курган и Куйбышево", - отметил Голубев.

https://ria.ru/20221219/bpla-1839699412.html

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василий голубев, ростовская область, ростов, россия, бпла