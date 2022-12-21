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На территории Боткинской больницы произошел пожар
На территории Боткинской больницы произошел пожар - РИА Новости, 21.12.2022
На территории Боткинской больницы произошел пожар
Более 100 человек эвакуированы из-за пожара в здании на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:25
2022-12-21T19:25
2022-12-21T19:31
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 100 человек эвакуированы из-за пожара в здании на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице."В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в 18.23 21.12.2022 поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, второй Боткинский проезд, дом пять, корпус три. По прибытию пожарно-спасательных подразделений - четырехэтажное здание. Происходит загорание на техническом этаже. Проведена эвакуация людей (около 100 человек)", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало, произошло возгорание в одном из помещений на техническом этаже мебели и оргтехники на площади пяти квадратных метров."В 19.02 пожар локализован. В 19.03 открытое горение ликвидировано. В 19.04 пожар ликвидирован", - добавляется в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
19:25 21.12.2022 (обновлено: 19:31 21.12.2022)
На территории Боткинской больницы произошел пожар
Из здания на территории Боткинской больницы эвакуировали более ста человек из-за пожара
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 100 человек эвакуированы из-за пожара в здании на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
"В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в 18.23 21.12.2022 поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, второй Боткинский проезд, дом пять, корпус три. По прибытию пожарно-спасательных подразделений - четырехэтажное здание. Происходит загорание на техническом этаже. Проведена эвакуация людей (около 100 человек)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало, произошло возгорание в одном из помещений на техническом этаже мебели и оргтехники на площади пяти квадратных метров.
"В 19.02 пожар локализован. В 19.03 открытое горение ликвидировано. В 19.04 пожар ликвидирован", - добавляется в сообщении.