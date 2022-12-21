https://ria.ru/20221221/biometriya-1840175162.html

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии - РИА Новости, 21.12.2022

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Госдума приняла закон о защите биометрических данных, он запретит дискриминацию граждан, отказавшихся их передавать. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T10:44

2022-12-21T10:44

2022-12-21T11:41

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон о защите биометрических данных, он запретит дискриминацию граждан, отказавшихся их передавать.Документ устанавливает правила обработки информации с использованием единой биометрической системы (ЕБС) или других информационных систем. Запрет принуждать к сдаче биометрии и возможность отказаться Так, вводится запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос. Документом предусмотрена возможность упрощенного удаления данных из системы. Запрещается использовать биометрию детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в России. Закон исключает возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказ от сдачи биометрии не может становиться основанием для отказа оказывать гражданину госуслуги или другие работы.Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме в отделениях МФЦ. Отозвать ранее данное согласие на обработку данных можно будет через "Госуслуги". Контроль за единой системойВ рамках контроля за деятельностью ЕБС закон предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии, в состав которого войдут представители общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества. При этом закон уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами. Дальнейшее регулирование Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные думские комитеты незамедлительно начать работу над предложениями по ответственности за утечку биометрических данных. При этом ранее, комментируя нормы законопроекта о биометрии, он заявил, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за ее принудительный сбор и утечку. Такой законопроект можно подготовить оперативно и рассмотреть в приоритетном порядке в начале следующего года, заявил ранее РИА Новости первый замглавы профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР).

https://ria.ru/20221212/biometriya-1838132949.html

https://ria.ru/20220518/tsb-1789190691.html

https://ria.ru/20220405/dannye-1781959438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, россия, госдума рф, единая россия, вячеслав володин