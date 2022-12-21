https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840342397.html
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2022
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:11
2022-12-21T18:11
2022-12-21T18:16
в мире
владимир зеленский
джон кирби
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По данным телеканала CNN, американский военный самолет "задействован" в перевозке Зеленского, который ранее на поезде добрался до Польши в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк. "По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента. Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы", - сказал Кирби CNN. "Но мы работаем во взаимодействии с ним и его аппаратом, чтобы он мог совершить поездку безопасно – как на пути в США, так и обратно", - добавил он. В ходе первого зарубежного визита с начала конфликта на Украине Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, после чего в тот же день отправится на родину.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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в мире, владимир зеленский, джон кирби, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Джо Байден, США, Украина, Вашингтон (штат)
18:11 21.12.2022 (обновлено: 18:16 21.12.2022)
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
Координатор Кирби: США обеспечат безопасность поездки Зеленского в Вашингтон и обратно