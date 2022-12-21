https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840342397.html

США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом

США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2022

США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом

США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:11

2022-12-21T18:11

2022-12-21T18:16

в мире

владимир зеленский

джон кирби

джо байден

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украина

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По данным телеканала CNN, американский военный самолет "задействован" в перевозке Зеленского, который ранее на поезде добрался до Польши в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк. "По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента. Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы", - сказал Кирби CNN. "Но мы работаем во взаимодействии с ним и его аппаратом, чтобы он мог совершить поездку безопасно – как на пути в США, так и обратно", - добавил он. В ходе первого зарубежного визита с начала конфликта на Украине Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, после чего в тот же день отправится на родину.

https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html

https://ria.ru/20221221/vizit-1840308523.html

сша

украина

вашингтон (штат)

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в мире, владимир зеленский, джон кирби, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат)