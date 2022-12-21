Рейтинг@Mail.ru
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840342397.html
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом - РИА Новости, 21.12.2022
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом
США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:11
2022-12-21T18:16
в мире
владимир зеленский
джон кирби
джо байден
сша
украина
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_0:147:3056:1867_1920x0_80_0_0_7ba5a9db4a37fdab5436e048fa45d9f9.jpg
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По данным телеканала CNN, американский военный самолет "задействован" в перевозке Зеленского, который ранее на поезде добрался до Польши в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк. "По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента. Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы", - сказал Кирби CNN. "Но мы работаем во взаимодействии с ним и его аппаратом, чтобы он мог совершить поездку безопасно – как на пути в США, так и обратно", - добавил он. В ходе первого зарубежного визита с начала конфликта на Украине Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, после чего в тот же день отправится на родину.
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
https://ria.ru/20221221/vizit-1840308523.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833242162_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_37bedb0a2fd35ef8fbc753a6d38cdfef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, джон кирби, джо байден, сша, украина, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Джо Байден, США, Украина, Вашингтон (штат)
18:11 21.12.2022 (обновлено: 18:16 21.12.2022)
 
США обеспечат безопасность поездки Зеленского, заявил Белый дом

Координатор Кирби: США обеспечат безопасность поездки Зеленского в Вашингтон и обратно

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
По данным телеканала CNN, американский военный самолет "задействован" в перевозке Зеленского, который ранее на поезде добрался до Польши в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Просто убивать русских — новая "почти религия" Киева. Запад одобряет
"По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента. Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы", - сказал Кирби CNN.
"Но мы работаем во взаимодействии с ним и его аппаратом, чтобы он мог совершить поездку безопасно – как на пути в США, так и обратно", - добавил он.
В ходе первого зарубежного визита с начала конфликта на Украине Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом и выступит перед конгрессом, после чего в тот же день отправится на родину.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:45
Байден заявил, что ему нужно многое обсудить с Зеленским
 
В миреВладимир ЗеленскийДжон КирбиДжо БайденСШАУкраинаВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала