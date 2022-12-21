https://ria.ru/20221221/bezopasnost-1840260709.html
Во всей России будет обеспечена безопасная жизнь граждан, заявил Путин
Во всей России будет обеспечена безопасная жизнь граждан, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
Во всей России будет обеспечена безопасная жизнь граждан, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России, включая новые территории, будет обеспечена безопасность граждан. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:05
2022-12-21T15:05
2022-12-21T15:30
россия
владимир путин
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в России, включая новые территории, будет обеспечена безопасность граждан."На всех территориях РФ, в том числе и на новых территориях, будет обеспечена безопасная жизнь всех наших граждан", - сказал Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221221/putin-1840262584.html
россия
херсонская область
запорожская область
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россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность
Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность
15:05 21.12.2022 (обновлено: 15:30 21.12.2022)
Во всей России будет обеспечена безопасная жизнь граждан, заявил Путин
Путин: в России, включая новые территории, будет обеспечена безопасная жизнь граждан