https://ria.ru/20221221/bespilotniki-1840275115.html

У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин

У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022

У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин

У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:32

2022-12-21T15:32

2022-12-21T15:32

новое оружие россии

безопасность

технологии

владимир путин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Возвращаясь к теме беспилотников, отмечу, что у нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта", - сказал президент на заседании коллегии.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф