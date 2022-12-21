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У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221221/bespilotniki-1840275115.html
У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин
У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2022
У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин
У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:32
2022-12-21T15:32
новое оружие россии
безопасность
технологии
владимир путин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Возвращаясь к теме беспилотников, отмечу, что у нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта", - сказал президент на заседании коллегии.
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безопасность, технологии, владимир путин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
15:32 21.12.2022
 
У России хороший опыт разработки беспилотников, заявил Путин

Путин: российская промышленность может разрабатывать воздушные и наземные беспилотники

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБеспилотный подводный аппарат "Нерпа"
Беспилотный подводный аппарат Нерпа - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный подводный аппарат "Нерпа". Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. У России есть хороший опыт разработки подводных беспилотников, промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Возвращаясь к теме беспилотников, отмечу, что у нас есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов. И знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими и высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта", - сказал президент на заседании коллегии.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииВладимир ПутинРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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