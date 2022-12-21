https://ria.ru/20221221/bespilotniki-1840265758.html

Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России

Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России - РИА Новости, 21.12.2022

Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:14

2022-12-21T15:14

2022-12-21T15:27

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

россия

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно."Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.Президент добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени"."Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия, технологии