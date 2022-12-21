https://ria.ru/20221221/bespilotniki-1840265758.html
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:14
2022-12-21T15:14
2022-12-21T15:27
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6049453d917f0230f7d19421a267abc9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно."Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.Президент добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени"."Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885174.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831297735_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_75d381c534b4c6f7ca0a1ac4ac0a705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия, технологии
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Технологии
15:14 21.12.2022 (обновлено: 15:27 21.12.2022)
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России
Путин отметил, что беспилотники в ВС России должны быть повсеместно
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно.
"Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
Президент добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени".
"Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", - сказал Путин.