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Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:14
2022-12-21T15:27
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
россия
технологии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно."Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.Президент добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени"."Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", - сказал Путин.
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия, технологии
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Технологии
15:14 21.12.2022 (обновлено: 15:27 21.12.2022)
 
Путин призвал повсеместно использовать беспилотники в ВС России

Путин отметил, что беспилотники в ВС России должны быть повсеместно

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития и использования беспилотников в ВС РФ, они должны быть повсеместно.
"Актуальная задача - совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
Президент добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени".
"Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", - сказал Путин.
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Вооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинРоссияТехнологии
 
 
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