https://ria.ru/20221221/bayden-1840351225.html

"Это магия какая-то!" Байдена уличили в откровенной лжи

"Это магия какая-то!" Байдена уличили в откровенной лжи - РИА Новости, 21.12.2022

"Это магия какая-то!" Байдена уличили в откровенной лжи

В преддверии промежуточных выборов администрация Джо Байдена соврала о создании миллиона новых рабочих мест, чтобы удержать контроль над сенатом, заявил ведущий РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:43

2022-12-21T18:43

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джо байден

такер карлсон

джером пауэлл

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В преддверии промежуточных выборов администрация Джо Байдена соврала о создании миллиона новых рабочих мест, чтобы удержать контроль над сенатом, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон."Как можно создать миллион рабочих мест при отрицательном росте? Это магия какая-то! Как такое возможно? Основываясь на этом и на ряде других факторов, они победили, сейчас они контролируют сенат. А теперь мы узнаем правду", — отметил он.По словам журналиста, Федеральный резервный банк Филадельфии проверил информацию и выяснил, что во втором квартале этого года реальный прирост числа вакансий составил около десяти тысяч."Это не ошибка округления, не маленькая математическая погрешность. Эта страна еще якобы отправила человека на луну! Мы ведь знаем математику, не так ли? Это не то же самое, как если бы вы думали, что у вас в кармане сто долларов, а на самом деле там 85. Это все равно, что заявить, что у вас есть миллион долларов, хотя на деле у вас всего десять тысяч. Это как назвать себя богачом, будучи банкротом. Это ложь", — подытожил Карсон.Раннее председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год.Промежуточные выборы в конгресс прошли 8 ноября. Республиканцы, согласно подсчетам, получили большинство в палате представителей. Демократы взяли под контроль сенат.

https://ria.ru/20221220/bayden-1839887391.html

https://ria.ru/20221217/bayden-1839353520.html

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джо байден, такер карлсон, джером пауэлл, филадельфия, сша