https://ria.ru/20221221/avtomobili-1840146723.html

Госзакупки автомобилей в России снизились на 18 процентов

Госзакупки автомобилей в России снизились на 18 процентов - РИА Новости, 21.12.2022

Госзакупки автомобилей в России снизились на 18 процентов

Количество госзакупок автомобилей в РФ с марта по ноябрь снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на фоне дефицита на... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T05:43

2022-12-21T05:43

2022-12-21T05:45

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Количество госзакупок автомобилей в РФ с марта по ноябрь снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом на фоне дефицита на авторынке средняя цена одной закупки увеличилась на 11%, следует из исследования аналитиков сервиса Контур.Торги (есть в распоряжении РИА Новости). "Если сравнить периоды с марта по ноябрь 2021 и 2022 годов, количество закупок на поставку автомобилей снизилось на 18% - с 15 642 до 12 698. При этом сумма размещенных торгов снизилась со 136 до 125 млрд рублей. Заказчики взяли паузу на покупку транспортных средств, при этом дефицит автомобилей повлиял на их стоимость — средняя цена одной закупки увеличилась на 11%", - отмечается в исследовании госзакупок автомобилей в условиях параллельного импорта. По данным аналитиков сервиса, с марта по ноябрь 2022 года проведена 2091 закупка на поставку иностранных автомобилей и запчастей к ним популярных в России марок — Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan, BMW, Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai, Opel. Это на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом на 5% увеличилось количество несостоявшихся торгов, в которых не было ни одного участника. Речь в основном идет о госзакупках запчастей и предоставлении гарантийного обслуживания и ремонта машин, отмечается в исследовании. В марте 2022 года правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) в ответ на приостановку поставок в РФ ряда зарубежных товаров. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20221211/avtomobili-1837813242.html

https://ria.ru/20221206/kontrol-1836622400.html

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экономика, авто, россия, ford motor, volkswagen group, bmw ag, toyota corolla, volkswagen touareg, bmw (автомобиль)