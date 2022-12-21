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СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой - РИА Новости, 21.12.2022
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СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой
СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой - РИА Новости, 21.12.2022
СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой
Завершено расследование уголовного дела после аварии с автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T19:24
2022-12-21T19:25
происшествия
россия
саранск
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела после аварии с автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое мужчин были в тяжелом состоянии. Как уточняется, водитель признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что авария произошла 1 августа в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги Пенза - Саранск, автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
https://ria.ru/20221221/avariya-1840340488.html
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россия
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происшествия, россия, саранск, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саранск, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
19:24 21.12.2022 (обновлено: 19:25 21.12.2022)
 
СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой

СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой, где пострадали 17 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела после аварии с автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое мужчин были в тяжелом состоянии.
Как уточняется, водитель признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что авария произошла 1 августа в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги Пенза - Саранск, автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
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