https://ria.ru/20221221/avtobus-1840361444.html

СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой

СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой - РИА Новости, 21.12.2022

СК завершил расследование о ДТП с автобусом под Пензой

Завершено расследование уголовного дела после аварии с автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T19:24

2022-12-21T19:24

2022-12-21T19:25

происшествия

россия

саранск

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела после аварии с автобусом в Пензенской области, в которой пострадали 17 человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двое мужчин были в тяжелом состоянии. Как уточняется, водитель признал вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее сообщалось, что авария произошла 1 августа в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги Пенза - Саранск, автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По данным минздрава региона, в ДТП пострадали 17 человек, в том числе двое детей. По информации прокуратуры, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

https://ria.ru/20221221/avariya-1840340488.html

https://ria.ru/20221221/koloniya-1840265851.html

россия

саранск

пензенская область

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происшествия, россия, саранск, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)