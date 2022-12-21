https://ria.ru/20221221/avariya-1840340488.html

В Дагестане в аварии погибли четыре человека

В Дагестане в аварии погибли четыре человека - РИА Новости, 21.12.2022

В Дагестане в аварии погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии в Ногайском районе Дагестана, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:02

2022-12-21T18:02

2022-12-21T18:02

происшествия

ногайский район

нефтекумск

минеральные воды

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МАХАЧКАЛА, 21 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли в аварии в Ногайском районе Дагестана, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. По предварительным данным, утром 21 декабря на 55-м километре федеральной автодороги Кочубей - Нефтекумск - Минеральные Воды водитель автомобиля "Лада Веста", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "ВАЗ-217220". "Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП в Ногайском районе, повлекшем гибель четырех человек. Один человек с различными телесными повреждениями госпитализирован. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал и.о. прокурора Ногайского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221220/dtp-1840050183.html

ногайский район

нефтекумск

минеральные воды

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происшествия, ногайский район, нефтекумск, минеральные воды