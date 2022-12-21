https://ria.ru/20221221/artsistemy-1840208740.html
ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777
ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777 - РИА Новости, 21.12.2022
ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777
Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:29
2022-12-21T12:29
2022-12-21T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378281_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_3813d7118db017843e178f791e0baada.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе Белозерки Херсонской области были вскрыты и уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18.Помимо этого, в районе Андреевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Водяного (также ДНР) - боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".В целом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html
россия
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839378281_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdf44cce171c2bdc28ee85cbfb63b691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
12:29 21.12.2022 (обновлено: 12:30 21.12.2022)
ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777
Минобороны: ВС России уничтожили три артсистемы М-777 в Херсонской области и ДНР
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США, сообщило министерство обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, в районе Белозерки Херсонской области были вскрыты и уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18.
Помимо этого, в районе Андреевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Водяного (также ДНР) - боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
В целом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.