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ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777

ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777 - РИА Новости, 21.12.2022

ВС России уничтожили еще три украинских артсистемы М-777

Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T12:29

2022-12-21T12:29

2022-12-21T12:30

специальная военная операция на украине

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россия

херсонская область

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области и ДНР три украинских артиллерийских системы М-777 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районах населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое Донецкой Народной Республики уничтожены три артиллерийских системы М-777 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, в районе Белозерки Херсонской области были вскрыты и уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокационная станция целеуказания П-18.Помимо этого, в районе Андреевки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а в районе Водяного (также ДНР) - боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".В целом оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражены 63 артиллерийских подразделения Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221221/svodka-1840204245.html

россия

херсонская область

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в мире, россия, херсонская область , донецкая народная республика