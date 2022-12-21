https://ria.ru/20221221/arsenal-1840266262.html

Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии

Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии - РИА Новости, 21.12.2022

Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:16

2022-12-21T15:28

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС РФ.Говоря о беспилотниках, он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов, и промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, в том числе с использованием искусственного интеллекта."Нам в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств", - сказал Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

https://ria.ru/20221221/shoygu-1840271612.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия