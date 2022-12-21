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Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии
Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии - РИА Новости, 21.12.2022
Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:16
2022-12-21T15:28
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС РФ.Говоря о беспилотниках, он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов, и промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, в том числе с использованием искусственного интеллекта."Нам в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств", - сказал Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, россия
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Россия
15:16 21.12.2022 (обновлено: 15:28 21.12.2022)
 
Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в армии

Путин призвал расширять арсенал современных ударных средств в Вооруженных силах

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно расширять арсенал современных ударных средств в ВС РФ.
Говоря о беспилотниках, он отметил, что у страны есть хороший опыт разработки уникальных подводных беспилотных аппаратов, и промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми лучшими техническими характеристиками, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
"Нам в целом нужно будет проработать вопросы расширения арсеналов современных ударных средств", - сказал Путин в рамках расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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