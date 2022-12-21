https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html

Путин назвал сильные стороны России

Путин назвал сильные стороны России - РИА Новости, 21.12.2022

Путин назвал сильные стороны России

Президент России Владимир Путин сформулировал сильные стороны РФ: ядерная триада, ВКС, ВМФ, но есть и поле для совершенствования - это сухопутные войска,... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:35

2022-12-21T16:35

2022-12-21T16:42

россия

безопасность

воздушно-космические силы россии

владимир путин

вмф рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сформулировал сильные стороны РФ: ядерная триада, ВКС, ВМФ, но есть и поле для совершенствования - это сухопутные войска, системы связи."Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, военно-космические силы, военно-морской флот в отдельных сегментах и так далее. Мы это знаем, это у нас есть и все это в нужном состоянии находится. Мы видим и то, что нам нужно сделать и для совершенствования вооруженным сил, в том числе сухопутных войск. Контрбатарейной борьбы, систем связи и так далее", - сказал Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.Он добавил, что у России есть все возможности, чтобы наращивать потенциал "на собственной научной технологической, производственной и кадровой базе" без ущерба для развития экономики и социальной сферы."У нас именно в России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей. У них скоро совсем ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, и вооружениями, и боеприпасами, только подачки. В России совсем все по-другому. У нас есть все. Я хочу это подчеркнуть. Именно все, все возможности для того, чтобы наращивать этот потенциал, и мы безусловно будем это делать без всяких скидок", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, воздушно-космические силы россии, владимир путин, вмф рф