https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:15
2022-12-21T16:15
2022-12-21T16:15
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства спокойно и без суеты