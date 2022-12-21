https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html

Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства

Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства - РИА Новости, 21.12.2022

Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства

Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:15

2022-12-21T16:15

2022-12-21T16:15

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)