Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/armiya-1840293850.html
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства - РИА Новости, 21.12.2022
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства
Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:15
2022-12-21T16:15
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b244ef91e576db47a16c6debda3f2679.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_341bd35c80059a2a6c2c0fbd648c5469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:15 21.12.2022
 
Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства

Путин: Россия будет совершенствовать военную составляющую государства спокойно и без суеты

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Нашивки на военную форму . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет совершенствовать свои вооруженные силы и всю военную составляющую государства "спокойно, ритмично, без всякой суеты", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем совершенствовать вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и задачи, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:57
Главные события 2022 года в военной сфере
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала