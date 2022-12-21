https://ria.ru/20221221/arktika-1840341443.html

МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера

МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера - РИА Новости, 21.12.2022

МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера

МЧС России намерено сотрудничать с федеральным проектом "Чистая Арктика" и готовить волонтеров к работам в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:06

2022-12-21T18:06

2022-12-21T18:06

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МЧС России намерено сотрудничать с федеральным проектом "Чистая Арктика" и готовить волонтеров к работам в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе проекта. В среду в Общественной палате РФ прошло итоговое заседание федерального проекта по уборке арктических территорий – "Чистая Арктика". "Говоря о подготовке волонтеров к работам в условия Крайнего Севера, руководители "Чистой Арктики" обратились к представителю МЧС России, предложив инициировать совместную работу по их обучению. Советник отдела развития обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Дмитрий Гибизов ответил, что данный вопрос будет дополнительно проработан в ведомстве, и выразил готовность совместной работы в предстоящем третьем сезоне проекта", - говорится в сообщении. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою труда Геннадию Антохину.

https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html

https://ria.ru/20221215/baykal-1838954664.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика