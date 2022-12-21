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МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера - РИА Новости, 21.12.2022
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МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера
МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера - РИА Новости, 21.12.2022
МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера
МЧС России намерено сотрудничать с федеральным проектом "Чистая Арктика" и готовить волонтеров к работам в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:06
2022-12-21T18:06
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
арктика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МЧС России намерено сотрудничать с федеральным проектом "Чистая Арктика" и готовить волонтеров к работам в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе проекта. В среду в Общественной палате РФ прошло итоговое заседание федерального проекта по уборке арктических территорий – "Чистая Арктика". "Говоря о подготовке волонтеров к работам в условия Крайнего Севера, руководители "Чистой Арктики" обратились к представителю МЧС России, предложив инициировать совместную работу по их обучению. Советник отдела развития обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Дмитрий Гибизов ответил, что данный вопрос будет дополнительно проработан в ведомстве, и выразил готовность совместной работы в предстоящем третьем сезоне проекта", - говорится в сообщении. "Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою труда Геннадию Антохину.
https://ria.ru/20221209/arktika-1837478876.html
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), арктика
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Арктика
18:06 21.12.2022
 
МЧС готово обучать волонтеров работе в условиях Крайнего Севера

МЧС России готово обучать волонтеров "Чистой Арктики" работе в условиях Крайнего Севера

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. МЧС России намерено сотрудничать с федеральным проектом "Чистая Арктика" и готовить волонтеров к работам в условиях Крайнего Севера, сообщили в пресс-службе проекта.
В среду в Общественной палате РФ прошло итоговое заседание федерального проекта по уборке арктических территорий – "Чистая Арктика".
Шпицберген - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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"Говоря о подготовке волонтеров к работам в условия Крайнего Севера, руководители "Чистой Арктики" обратились к представителю МЧС России, предложив инициировать совместную работу по их обучению. Советник отдела развития обеспечения безопасности Арктического региона Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Дмитрий Гибизов ответил, что данный вопрос будет дополнительно проработан в ведомстве, и выразил готовность совместной работы в предстоящем третьем сезоне проекта", - говорится в сообщении.
"Чистая Арктика" - федеральный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову, а также капитану ледокола, Герою труда Геннадию Антохину.
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