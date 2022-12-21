https://ria.ru/20221221/antibiotiki-1840222956.html

В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире

В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире - РИА Новости, 21.12.2022

В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире

Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:18

2022-12-21T13:18

2022-12-21T14:14

в мире

сша

канада

воз

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман. Так, 80 процентов из 35 стран, данные по которым собирает Всемирная организация здравоохранения, испытывают нехватку препаратов пенициллинового ряда. В США и Канаде жалуются на дефицит амоксициллина. Кроме того, 25 из 27 стран — членов ЕС также сообщили о проблеме. О сложившейся в более бедных или небольших странах ситуации известно меньше, отметила Хедман. Эти государства могут пострадать больше, особенно, если их валюта обесценилась, и им приходится закупать лекарства на открытом рынке. Во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок заставили производителей медикаментов уменьшить объемы производства. На сегодняшний день проблема остается актуальной. Поставки компонентов для изготовления препаратов также затруднены. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей медикаментов, говорится в материале.По данным издания, некоторые американские и европейские фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих препаратов, таких как парацетамол. Это связано с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, специалисты зафиксировали дефицит лекарств для лечения туберкулеза и кожных инфекций.

https://ria.ru/20221215/britaniya-1838985447.html

https://ria.ru/20221219/antibiotiki-1839630290.html

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, канада, воз, евросоюз