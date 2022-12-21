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В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире - РИА Новости, 21.12.2022
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В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире
В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире - РИА Новости, 21.12.2022
В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире
Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:18
2022-12-21T14:14
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман. Так, 80 процентов из 35 стран, данные по которым собирает Всемирная организация здравоохранения, испытывают нехватку препаратов пенициллинового ряда. В США и Канаде жалуются на дефицит амоксициллина. Кроме того, 25 из 27 стран — членов ЕС также сообщили о проблеме. О сложившейся в более бедных или небольших странах ситуации известно меньше, отметила Хедман. Эти государства могут пострадать больше, особенно, если их валюта обесценилась, и им приходится закупать лекарства на открытом рынке. Во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок заставили производителей медикаментов уменьшить объемы производства. На сегодняшний день проблема остается актуальной. Поставки компонентов для изготовления препаратов также затруднены. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей медикаментов, говорится в материале.По данным издания, некоторые американские и европейские фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих препаратов, таких как парацетамол. Это связано с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, специалисты зафиксировали дефицит лекарств для лечения туберкулеза и кожных инфекций.
https://ria.ru/20221215/britaniya-1838985447.html
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в мире, сша, канада, воз, евросоюз
В мире, США, Канада, ВОЗ, Евросоюз
13:18 21.12.2022 (обновлено: 14:14 21.12.2022)
 
В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире

В ВОЗ заявили о дефиците антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Специалисты зафиксировали дефицит антибиотиков в мире из-за роста числа инфекционных заболеваний, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя группы ВОЗ по снабжению лекарственными средствами и обеспечению доступа к ним Лизу Хедман.
Так, 80 процентов из 35 стран, данные по которым собирает Всемирная организация здравоохранения, испытывают нехватку препаратов пенициллинового ряда. В США и Канаде жалуются на дефицит амоксициллина. Кроме того, 25 из 27 стран — членов ЕС также сообщили о проблеме.
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О сложившейся в более бедных или небольших странах ситуации известно меньше, отметила Хедман. Эти государства могут пострадать больше, особенно, если их валюта обесценилась, и им приходится закупать лекарства на открытом рынке.
Во время пандемии коронавируса снижение спроса на антибиотики и серьезная нагрузка на цепочки поставок заставили производителей медикаментов уменьшить объемы производства. На сегодняшний день проблема остается актуальной. Поставки компонентов для изготовления препаратов также затруднены. А рост цен на энергоносители, в свою очередь, приводит к сокращению прибыли компаний — производителей медикаментов, говорится в материале.

"(Дефицит возник также потому, что. — Прим. ред.) страны не ожидали, что респираторные инфекции так сильно ударят по нам в первый год без масок", — приводит издание слова Хедман.

По данным издания, некоторые американские и европейские фармацевты также жалуются на нехватку обезболивающих препаратов, таких как парацетамол. Это связано с повышением спроса на них из-за зимней волны заболеваний гриппом, респираторно-синцитиальным вирусом и коронавирусом. Кроме того, специалисты зафиксировали дефицит лекарств для лечения туберкулеза и кожных инфекций.
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