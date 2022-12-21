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Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным - РИА Новости, 21.12.2022
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Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным
Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным - РИА Новости, 21.12.2022
Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным
Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T02:09
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в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, "намекает" на превосходство США. Как отмечает издание, опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда". Отмечается, что еще в мае на базе университета был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. По мнению исследователей, следует, например, заменить термин "иммигрант" на "лицо иммигрировавшее" или "негражданин".
https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html
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в мире, сша, стэнфорд, стэнфордский университет
В мире, США, Стэнфорд, Стэнфордский университет
02:09 21.12.2022
 
Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным

В Стэнфорде рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо "американец"

© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, "намекает" на превосходство США.
Как отмечает издание, опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда".
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Отмечается, что еще в мае на базе университета был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии.
"(Термин "Американец") часто относится только к людям из Соединенных Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке", - приводит издание выдержку из языкового справочника, в котором также отмечается, что "регион на самом деле включает в себя 42 страны между Северной и Южной Америкой".
По мнению исследователей, следует, например, заменить термин "иммигрант" на "лицо иммигрировавшее" или "негражданин".
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