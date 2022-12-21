https://ria.ru/20221221/amerika-1840141028.html

Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным

Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным - РИА Новости, 21.12.2022

Ученые из Стэнфорда сочли слово "американец" неполиткорректным

Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:09

2022-12-21T02:09

2022-12-21T02:09

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ученые из Стэнфордского университета рекомендовали использовать термин "гражданин США" вместо слова "американец" на своих онлайн-ресурсах в целях политкорректности, так как последний, по мнению исследователей, "намекает" на превосходство США. Как отмечает издание, опубликованный в понедельник языковой справочник направлен на то, чтобы "исключить многие формы вредных выражений, в том числе расистские, насильственные и предвзятые формулировки на сайтах Стэнфорда". Отмечается, что еще в мае на базе университета был подготовлен проект Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI), целью которого являлось искоренение пагубной терминологии. По мнению исследователей, следует, например, заменить термин "иммигрант" на "лицо иммигрировавшее" или "негражданин".

https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html

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в мире, сша, стэнфорд, стэнфордский университет