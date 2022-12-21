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В Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского - РИА Новости, 21.12.2022
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В Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского
В Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского - РИА Новости, 21.12.2022
В Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского
Альфа-Банк и филиал Третьяковки в Самаре представили арт-объект, созданный представителем русского ленд-арта Николаем Полисским, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:55
2022-12-21T19:09
культура
альфа-банк
самара
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Альфа-Банк и филиал Третьяковки в Самаре представили арт-объект, созданный представителем русского ленд-арта Николаем Полисским, сообщает пресс-служба банка.Проект дал старт новой традиции – ежегодно устанавливать перед зданием музея работы современных художников."Арт-объект объединяет традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями – "искусством пикселя". Интерес художника к цифровым образам и любовь к масштабным проектам сблизили Николая Полисского и главный финтех страны – Альфа-Банк. Узнав о замысле художника, банк с большим интересом включился в проект и поддержал создание арт-объекта", - говорится в пресс-релизе."Скульптура обращает на себя внимание яркостью. Ее форма — переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Полисский играет с восприятием зрителя: срез бревна издали смотрится как красочное пятно на картине, а неровные древесные поверхности выглядят как экспрессивные мазки импрессионистов", - отмечается в сообщении."Супрематический куб" размером 7х7х7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нём находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым."Супрематический куб" будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается", – поясняет автор скульптуры Николай Полисский, слова которого приводятся в пресс-релизе."Супрематический куб" создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья."Поддержка культуры и искусства всегда была и остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности Альфа-Банка. Мы гордимся партнерством с филиалом Третьяковской галереи в Самаре и рады принять участие в проекте самого заметного представителя русского ленд-арта — Николая Полисского. Его творчество, открытое к экспериментам, находит отклик и в нашем стремлении быть первыми в своём деле", – сказал президент Альфа-Банка, попечитель Третьяковской галереи в Самаре Олег Сысуев, слова которого цитирует пресс-служба.
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культура, альфа-банк, самара
Культура, Альфа-банк, Самара
17:55 21.12.2022 (обновлено: 19:09 21.12.2022)
 

В Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Альфа-БанкаВ Самаре установили "супрематический куб" Николая Полисского
В Самаре установили супрематический куб Николая Полисского - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Альфа-Банк и филиал Третьяковки в Самаре представили арт-объект, созданный представителем русского ленд-арта Николаем Полисским, сообщает пресс-служба банка.
Проект дал старт новой традиции – ежегодно устанавливать перед зданием музея работы современных художников.
"Арт-объект объединяет традиции живописи прошлого столетия с современными цифровыми технологиями – "искусством пикселя". Интерес художника к цифровым образам и любовь к масштабным проектам сблизили Николая Полисского и главный финтех страны – Альфа-Банк. Узнав о замысле художника, банк с большим интересом включился в проект и поддержал создание арт-объекта", - говорится в пресс-релизе.
"Скульптура обращает на себя внимание яркостью. Ее форма — переведенный в объем квадрат Казимира Малевича. Полисский играет с восприятием зрителя: срез бревна издали смотрится как красочное пятно на картине, а неровные древесные поверхности выглядят как экспрессивные мазки импрессионистов", - отмечается в сообщении.
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"Супрематический куб" размером 7х7х7 метров насквозь пронизан цветом. И мы даже не сразу видим, что в нём находится. У куба шесть плоскостей, и в него можно вглядываться бесконечно, ведь под воздействием солнца или сложного искусственного освещения, цвет словно вырывается изнутри, и арт-объект кажется изменчивым.
"Супрематический куб" будет все время преображаться: форма находится в своем первозданном виде, а цвет всегда различается", – поясняет автор скульптуры Николай Полисский, слова которого приводятся в пресс-релизе.
"Супрематический куб" создан из натурального, экологически чистого материала, включая засохшие и сломленные стихией деревья.
"Поддержка культуры и искусства всегда была и остается одним из ключевых направлений социальной и благотворительной деятельности Альфа-Банка. Мы гордимся партнерством с филиалом Третьяковской галереи в Самаре и рады принять участие в проекте самого заметного представителя русского ленд-арта — Николая Полисского. Его творчество, открытое к экспериментам, находит отклик и в нашем стремлении быть первыми в своём деле", – сказал президент Альфа-Банка, попечитель Третьяковской галереи в Самаре Олег Сысуев, слова которого цитирует пресс-служба.
 
КультураАльфа-банкСамара
 
 
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