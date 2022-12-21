https://ria.ru/20221221/aktivy-1840344395.html

Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД

Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД - РИА Новости, 21.12.2022

Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД

Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:17

2022-12-21T18:17

2022-12-21T18:17

экономика

владимир чистюхин

бельгия

люксембург (округ)

швейцария

национальный расчетный депозитарий (нрд)

euroclear

московская биржа

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи), заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. В Люксембурге зарегистрирован европейский депозитарий Clearstream, в Бельгии - Euroclear. Они из-за санкций Евросоюза против НРД заблокировали его активы, в том числе замороженными оказались принадлежащие российским инвесторам ценные бумаги. "Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение", - сказал он в ходе лекции в МГИМО. Разрешение выдано до 7 января 2023 года, и сейчас НРД решает, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, дав российским инвесторам право распоряжения и использования данных активов, пояснил Чистюхин. Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html

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бельгия

люксембург (округ)

швейцария

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экономика, владимир чистюхин, бельгия, люксембург (округ), швейцария, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, московская биржа