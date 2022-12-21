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Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД - РИА Новости, 21.12.2022
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Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД
Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД - РИА Новости, 21.12.2022
Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД
Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:17
2022-12-21T18:17
экономика
владимир чистюхин
бельгия
люксембург (округ)
швейцария
национальный расчетный депозитарий (нрд)
euroclear
московская биржа
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи), заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. В Люксембурге зарегистрирован европейский депозитарий Clearstream, в Бельгии - Euroclear. Они из-за санкций Евросоюза против НРД заблокировали его активы, в том числе замороженными оказались принадлежащие российским инвесторам ценные бумаги. "Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение", - сказал он в ходе лекции в МГИМО. Разрешение выдано до 7 января 2023 года, и сейчас НРД решает, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, дав российским инвесторам право распоряжения и использования данных активов, пояснил Чистюхин. Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов. Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html
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экономика, владимир чистюхин, бельгия, люксембург (округ), швейцария, национальный расчетный депозитарий (нрд), euroclear, московская биржа
Экономика, Владимир Чистюхин, Бельгия, Люксембург (округ), Швейцария, Национальный расчетный депозитарий (НРД), Euroclear, Московская биржа
18:17 21.12.2022
 
Бельгия разрешила разблокировку активов в НРД

Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января разблокировать активы в НРД

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаг Белигии
Флаг Белигии - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бельгия наряду с Люксембургом разрешила до 7 января 2023 года разблокировать часть иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Мосбиржи), заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
В Люксембурге зарегистрирован европейский депозитарий Clearstream, в Бельгии - Euroclear. Они из-за санкций Евросоюза против НРД заблокировали его активы, в том числе замороженными оказались принадлежащие российским инвесторам ценные бумаги.
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Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
"Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение", - сказал он в ходе лекции в МГИМО.
Разрешение выдано до 7 января 2023 года, и сейчас НРД решает, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, дав российским инвесторам право распоряжения и использования данных активов, пояснил Чистюхин.
Ранее российские брокеры направили в уполномоченные органы Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы Euroclear и Clearstream, заявки на разблокировку иностранных активов клиентов.
Евросоюз в начале июня внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
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ЭкономикаВладимир ЧистюхинБельгияЛюксембург (округ)ШвейцарияНациональный расчетный депозитарий (НРД)EuroclearМосковская биржа
 
 
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