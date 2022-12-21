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Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян - РИА Новости, 21.12.2022
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Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:33
2022-12-21T09:33
россия
экономика
люксембург (округ)
центральный банк рф (цб рф)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
московская биржа
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. "Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ЦБ. Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.
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россия
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россия, экономика, люксембург (округ), центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа
Россия, Экономика, Люксембург (округ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), Московская биржа
09:33 21.12.2022
 
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян

В ЦБ заявили, что приветствуют любые шаги для решения проблем с активами россиян

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
"Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ЦБ.
Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.
Люксембург - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 22:13
Минфин Люксембурга разрешил разблокировать замороженные активы россиян
 
РоссияЭкономикаЛюксембург (округ)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальный расчетный депозитарий (НРД)Московская биржа
 
 
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