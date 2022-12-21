https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян - РИА Новости, 21.12.2022
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T09:33
2022-12-21T09:33
2022-12-21T09:33
россия
экономика
люксембург (округ)
центральный банк рф (цб рф)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
московская биржа
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. "Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ЦБ. Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.
https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, люксембург (округ), центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа
Россия, Экономика, Люксембург (округ), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальный расчетный депозитарий (НРД), Московская биржа
Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян
В ЦБ заявили, что приветствуют любые шаги для решения проблем с активами россиян
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
"Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ЦБ.
Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.