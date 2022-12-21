https://ria.ru/20221221/aktivy-1840161838.html

Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян

Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян - РИА Новости, 21.12.2022

Центробанк выступил за любые шаги по разблокировке активов россиян

Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T09:33

2022-12-21T09:33

2022-12-21T09:33

россия

экономика

люксембург (округ)

центральный банк рф (цб рф)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

московская биржа

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами, лицензия Люксембурга, выданная Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу Мосбиржи), требует изучения, сообщила пресс-служба ЦБ РФ. "Мы приветствуем любые шаги, направленные на решение проблем инвесторов с заблокированными иностранными ценными бумагами. Что же касается лицензии, выданной НРД европейским регулятором, то документ требует внимательного изучения. Дополнительные комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ЦБ. Как следует из сообщения во вторник пресс-службы депозитария и документа министерства финансов Люксембурга, НРД получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.

https://ria.ru/20221220/aktivy-1840125619.html

россия

люксембург (округ)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, люксембург (округ), центральный банк рф (цб рф), национальный расчетный депозитарий (нрд), московская биржа