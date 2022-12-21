https://ria.ru/20221221/aktery-1840213112.html

Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров

Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров - РИА Новости, 21.12.2022

Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров

Названы величайшие актеры всех времен по версии Empire. Рейтинг основан на результатах голосования читателей журнала. Полный список опубликован на сайте... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T13:53

2022-12-21T13:53

2022-12-21T13:53

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

звезды

дензел вашингтон

том хэнкс

мэрилин монро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761686109_0:20:2987:1701_1920x0_80_0_0_3432cd48ab0d986575e510d5a1c9b969.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы величайшие актеры всех времен по версии Empire. Рейтинг основан на результатах голосования читателей журнала. Полный список опубликован на сайте издания. Артисты перечислены в произвольном порядке."Истинная кинозвезда, поразительная слава Мэрилин Монро подчас грозила затмить все остальное – но под званием "белокурой секс-бомбы" скрывалось сердце настоящей художницы, которая спокойно относилась к своей сексуальности и женственности и блестяще ее использовала в комедиях и драмах", – говорится в публикации о Мэрилин Монро, попавшей в список.В перечне есть Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ."Несмотря на то, что Николас Кейдж – герой многочисленных мемов, он остается невероятно плодовитым и универсальным актером, который хорош, как в экшн-фильмах, так и во вдумчивых инди-драмах", – пишут об актере, который также оказался в топ-50 великих.В списке указаны Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Марлон Брандо, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Мишель Йео, Том Харди, Грета Гарбо, Филип Сеймур Хоффман."Подражателей много, но все равно никто не сравнится с Джеком Николсоном – только у него такое дьявольское обаяние", – рассказывают об еще одном артисте в списке. Еще в рейтинге значатся Мерил Стрип, Кристиан Бейл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдмен, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Фрэнсис Макдорманд. "Пугающе сильный актер с самого детства, за последние пару десятилетий Хоакин Феникс только набрал мощь, ведь он стал менее обычным, более натуралистичным и загадочным", – поделились впечатлениями авторы Empire о звезде из списка.В перечень также попали Ингрид Бергман, Морган Фримен, Пол Ньюман, Оливия Колман, Дэниэл Дэй-Льюис, Джеймс Стюарт и Николь Кидман.

https://ria.ru/20221220/filmy-1839988458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, дензел вашингтон, том хэнкс, мэрилин монро, роберт де ниро, натали портман, том круз, леонардо ди каприо, кейт бланшетт, николас кейдж, николь кидман, морган фримен, ингрид бергман, хоакин феникс, аль пачино, пенелопа крус, кейт уинслет, шарлиз терон, джулианна мур (джули смит), энтони хопкинс, кристиан бейл, мерил стрип, джек николсон, грета гарбо (густафссон), том харди (эдвард харди), марлон брандо