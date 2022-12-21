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Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров - РИА Новости, 21.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221221/aktery-1840213112.html
Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров
Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров - РИА Новости, 21.12.2022
Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров
Названы величайшие актеры всех времен по версии Empire. Рейтинг основан на результатах голосования читателей журнала. Полный список опубликован на сайте... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T13:53
2022-12-21T13:53
культура
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дензел вашингтон
том хэнкс
мэрилин монро
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы величайшие актеры всех времен по версии Empire. Рейтинг основан на результатах голосования читателей журнала. Полный список опубликован на сайте издания. Артисты перечислены в произвольном порядке."Истинная кинозвезда, поразительная слава Мэрилин Монро подчас грозила затмить все остальное – но под званием "белокурой секс-бомбы" скрывалось сердце настоящей художницы, которая спокойно относилась к своей сексуальности и женственности и блестяще ее использовала в комедиях и драмах", – говорится в публикации о Мэрилин Монро, попавшей в список.В перечне есть Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ."Несмотря на то, что Николас Кейдж – герой многочисленных мемов, он остается невероятно плодовитым и универсальным актером, который хорош, как в экшн-фильмах, так и во вдумчивых инди-драмах", – пишут об актере, который также оказался в топ-50 великих.В списке указаны Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Марлон Брандо, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Мишель Йео, Том Харди, Грета Гарбо, Филип Сеймур Хоффман."Подражателей много, но все равно никто не сравнится с Джеком Николсоном – только у него такое дьявольское обаяние", – рассказывают об еще одном артисте в списке. Еще в рейтинге значатся Мерил Стрип, Кристиан Бейл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдмен, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Фрэнсис Макдорманд. "Пугающе сильный актер с самого детства, за последние пару десятилетий Хоакин Феникс только набрал мощь, ведь он стал менее обычным, более натуралистичным и загадочным", – поделились впечатлениями авторы Empire о звезде из списка.В перечень также попали Ингрид Бергман, Морган Фримен, Пол Ньюман, Оливия Колман, Дэниэл Дэй-Льюис, Джеймс Стюарт и Николь Кидман.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, дензел вашингтон, том хэнкс, мэрилин монро, роберт де ниро, натали портман, том круз, леонардо ди каприо, кейт бланшетт, николас кейдж, николь кидман, морган фримен, ингрид бергман, хоакин феникс, аль пачино, пенелопа крус, кейт уинслет, шарлиз терон, джулианна мур (джули смит), энтони хопкинс, кристиан бейл, мерил стрип, джек николсон, грета гарбо (густафссон), том харди (эдвард харди), марлон брандо
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Мэрилин Монро, Роберт Де Ниро, Натали Портман, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Николас Кейдж, Николь Кидман, Морган Фримен, Ингрид Бергман, Хоакин Феникс, Аль Пачино, Пенелопа Крус, Кейт Уинслет, Шарлиз Терон, Джулианна Мур (Джули Смит), Энтони Хопкинс, Кристиан Бейл, Мерил Стрип, Джек Николсон, Грета Гарбо (Густафссон), Том Харди (Эдвард Харди), Марлон Брандо
13:53 21.12.2022
 
Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров

Леонардо Ди Каприо и Мэрилин Монро попали в список величайших актеров по версии Empire

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Названы величайшие актеры всех времен по версии Empire. Рейтинг основан на результатах голосования читателей журнала. Полный список опубликован на сайте издания. Артисты перечислены в произвольном порядке.
"Истинная кинозвезда, поразительная слава Мэрилин Монро подчас грозила затмить все остальное – но под званием "белокурой секс-бомбы" скрывалось сердце настоящей художницы, которая спокойно относилась к своей сексуальности и женственности и блестяще ее использовала в комедиях и драмах", – говорится в публикации о Мэрилин Монро, попавшей в список.
© AP PhotoМэрилин Монро в фильме "Река, не текущая вспять"
Мэрилин Монро в фильме Река, не текущая вспять - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo
Мэрилин Монро в фильме "Река, не текущая вспять"
В перечне есть Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ.
"Несмотря на то, что Николас Кейдж – герой многочисленных мемов, он остается невероятно плодовитым и универсальным актером, который хорош, как в экшн-фильмах, так и во вдумчивых инди-драмах", – пишут об актере, который также оказался в топ-50 великих.
© Lionsgate (2022)Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"
Кадр из фильма Невыносимая тяжесть огромного таланта
© Lionsgate (2022)
Кадр из фильма "Невыносимая тяжесть огромного таланта"
В списке указаны Хамфри Богарт, Виола Дэвис, Кейт Бланшетт, Марлон Брандо, Алек Гиннесс, Майкл Кейн, Мишель Йео, Том Харди, Грета Гарбо, Филип Сеймур Хоффман.
"Подражателей много, но все равно никто не сравнится с Джеком Николсоном – только у него такое дьявольское обаяние", – рассказывают об еще одном артисте в списке.
© Фото : Warner BrosДжек Николсон в фильме Стэнли Кубрика "Сияние"
Джек Николсон в фильме Стэнли Кубрика Сияние - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Warner Bros
Джек Николсон в фильме Стэнли Кубрика "Сияние"
Еще в рейтинге значатся Мерил Стрип, Кристиан Бейл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдмен, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус, Аль Пачино, Фрэнсис Макдорманд.
"Пугающе сильный актер с самого детства, за последние пару десятилетий Хоакин Феникс только набрал мощь, ведь он стал менее обычным, более натуралистичным и загадочным", – поделились впечатлениями авторы Empire о звезде из списка.
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film CompanyДжокер
Джокер - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Джокер
В перечень также попали Ингрид Бергман, Морган Фримен, Пол Ньюман, Оливия Колман, Дэниэл Дэй-Льюис, Джеймс Стюарт и Николь Кидман.
Кадр из трейлера фильма Элвис
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыДензел ВашингтонТом ХэнксМэрилин МонроРоберт Де НироНатали ПортманТом КрузЛеонардо Ди КаприоКейт БланшеттНиколас КейджНиколь КидманМорган ФрименИнгрид БергманХоакин ФениксАль ПачиноПенелопа КрусКейт УинслетШарлиз ТеронДжулианна Мур (Джули Смит)Энтони ХопкинсКристиан БейлМерил СтрипДжек НиколсонГрета Гарбо (Густафссон)Том Харди (Эдвард Харди)Марлон Брандо
 
 
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