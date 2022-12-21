https://ria.ru/20221221/aeroport-1840391731.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 21.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T23:14

2022-12-21T23:14

2022-12-21T23:14

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 22.02 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержано, семь отменено; в "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено. Вечером в некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.

https://ria.ru/20221221/maski-1840345506.html

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)