https://ria.ru/20221221/aeroport-1840391731.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 21.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:14
2022-12-21T23:14
2022-12-21T23:14
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/46/1550134642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c085ef4de94e2fdf5c44a47d157fdc7d.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 22.02 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержано, семь отменено; в "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено. Вечером в некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.
https://ria.ru/20221221/maski-1840345506.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/46/1550134642_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c9eaebcffc1127856d6bb3b208ebf339.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 50 рейсов