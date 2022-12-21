Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221221/aeroport-1840391731.html
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов - РИА Новости, 21.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T23:14
2022-12-21T23:14
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
внуково (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/46/1550134642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c085ef4de94e2fdf5c44a47d157fdc7d.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По информации на 22.02 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержано, семь отменено; в "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено. Вечером в некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.
https://ria.ru/20221221/maski-1840345506.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155013/46/1550134642_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c9eaebcffc1127856d6bb3b208ebf339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
23:14 21.12.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов

Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали или отменили более 50 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово
Самолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов в среду вечером задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По информации на 22.02 мск, во "Внуково" восемь рейсов задержано, семь отменено; в "Домодедово" 17 рейсов задержано и шесть отменено; в "Шереметьево" девять рейсов задержано, пять отменено.
Вечером в некоторых районах Москвы начался ледяной дождь.
Женщина в маске - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 18:22
Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах
 
МоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Внуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала