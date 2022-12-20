Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/zhile-1840129182.html
Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья
Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья - РИА Новости, 20.12.2022
Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья
Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:47
2022-12-20T22:47
происшествия
жилье
александр бастрыкин
андрей маслов
россия
краснодарский край
динской район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de712f4c1580794cce6eee4fdfcf7138.jpg
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных нарушениях при строительстве дома 450 семей могут остаться без единственного жилья, сообщают в Информационном центре ведомства. В понедельник на YouTube появился видеоролик, в котором жители дома по адресу улица Мира №36/б в поселке Южном Динского района Кубани обратились к главе СК России. Жители сообщили, что в 2014 году по судебному решению дом был введен в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В прошлом году глава сельского поселения через суд добился признания факта допущенных при строительстве дома нарушений. Из-за чего около 450 семей, включая пенсионеров, инвалидов и вынужденных переселенцев с малолетними детьми, окажутся лишены права собственности на единственное жилье. По мнению обратившихся, новое судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы, добавляют в ведомстве. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее результатах.
https://ria.ru/20221220/obstrely-1840128366.html
россия
краснодарский край
динской район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a82bfe5550f07a9fb11b6f92ffad2f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, александр бастрыкин, андрей маслов, россия, краснодарский край, динской район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Александр Бастрыкин, Андрей Маслов, Россия, Краснодарский край, Динской район, Следственный комитет России (СК РФ)
22:47 20.12.2022
 
Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья

Бастрыкину доложат, почему 450 семей в поселке Южный на Кубани могут лишиться жилья

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных нарушениях при строительстве дома 450 семей могут остаться без единственного жилья, сообщают в Информационном центре ведомства.
"Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о лишении жителей поселка Южный Краснодарского края единственного жилья", - говорится в сообщении.
В понедельник на YouTube появился видеоролик, в котором жители дома по адресу улица Мира №36/б в поселке Южном Динского района Кубани обратились к главе СК России.
Жители сообщили, что в 2014 году по судебному решению дом был введен в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В прошлом году глава сельского поселения через суд добился признания факта допущенных при строительстве дома нарушений. Из-за чего около 450 семей, включая пенсионеров, инвалидов и вынужденных переселенцев с малолетними детьми, окажутся лишены права собственности на единственное жилье. По мнению обратившихся, новое судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы, добавляют в ведомстве.
Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее результатах.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 22:40Специальная военная операция на Украине
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
 
ПроисшествияЖильеАлександр БастрыкинАндрей МасловРоссияКраснодарский крайДинской районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала