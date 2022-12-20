Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья
Бастрыкину доложат, почему 450 семей в поселке Южный на Кубани могут лишиться жилья
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных нарушениях при строительстве дома 450 семей могут остаться без единственного жилья, сообщают в Информационном центре ведомства.
"Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о лишении жителей поселка Южный Краснодарского края единственного жилья", - говорится в сообщении.
В понедельник на YouTube появился видеоролик, в котором жители дома по адресу улица Мира №36/б в поселке Южном Динского района Кубани обратились к главе СК России.
Жители сообщили, что в 2014 году по судебному решению дом был введен в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В прошлом году глава сельского поселения через суд добился признания факта допущенных при строительстве дома нарушений. Из-за чего около 450 семей, включая пенсионеров, инвалидов и вынужденных переселенцев с малолетними детьми, окажутся лишены права собственности на единственное жилье. По мнению обратившихся, новое судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы, добавляют в ведомстве.
Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее результатах.