https://ria.ru/20221220/zhile-1840129182.html

Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья

Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья - РИА Новости, 20.12.2022

Бастрыкину доложат, почему 450 семей на Кубани могут лишиться жилья

Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:47

2022-12-20T22:47

2022-12-20T22:47

происшествия

жилье

александр бастрыкин

андрей маслов

россия

краснодарский край

динской район

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин попросил отчитаться по факту обращений жильцов дома в поселке Южный на Кубани, из-за постановления суда о допущенных нарушениях при строительстве дома 450 семей могут остаться без единственного жилья, сообщают в Информационном центре ведомства. В понедельник на YouTube появился видеоролик, в котором жители дома по адресу улица Мира №36/б в поселке Южном Динского района Кубани обратились к главе СК России. Жители сообщили, что в 2014 году по судебному решению дом был введен в эксплуатацию без подключения к коммуникациям. В прошлом году глава сельского поселения через суд добился признания факта допущенных при строительстве дома нарушений. Из-за чего около 450 семей, включая пенсионеров, инвалидов и вынужденных переселенцев с малолетними детьми, окажутся лишены права собственности на единственное жилье. По мнению обратившихся, новое судебное решение было принято на основании сфальсифицированной экспертизы, добавляют в ведомстве. Бастрыкин поставил ход проверки на контроль и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ее результатах.

https://ria.ru/20221220/obstrely-1840128366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр бастрыкин, андрей маслов, россия, краснодарский край, динской район, следственный комитет россии (ск рф)