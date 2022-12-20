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В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН - РИА Новости, 20.12.2022
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В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН
В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН - РИА Новости, 20.12.2022
В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН
Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:07
2022-12-20T17:27
экономика
оон
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", - сказал дипломат.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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60
экономика, оон, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, ООН, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
17:07 20.12.2022 (обновлено: 17:27 20.12.2022)
 
В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН

Замглавы МИД Вершинин: очные переговоры по зерновой сделке с ООН пройдут в январе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", - сказал дипломат.

"В очном формате будет скорее всего в январе".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Сергей Вершинин
Замглавы МИД России
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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ЭкономикаООНСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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