17:07 20.12.2022 (обновлено: 17:27 20.12.2022)
В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН
Замглавы МИД Вершинин: очные переговоры по зерновой сделке с ООН пройдут в январе
© AP Photo / Kostiantyn LiberovХранилища с зерном в порту Одессы
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Хранилища с зерном в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", - сказал дипломат.
"В очном формате будет скорее всего в январе".
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.