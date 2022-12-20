https://ria.ru/20221220/zerno-1840058078.html

В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН

В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН - РИА Новости, 20.12.2022

В МИД анонсировали очные переговоры по зерновой сделке с ООН

Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:07

2022-12-20T17:07

2022-12-20T17:27

экономика

оон

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке с представителями ООН в очном формате пройдут в январе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Завтра у нас видеоконференция, потом будем в очном формате ещё. Мы продолжать будем всё время. Там будет и (Ребека) Гринспан, и (Мартин) Гриффитс участвовать с их стороны", - сказал дипломат.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, оон, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)