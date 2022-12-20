Боррелю предложили учредить "приз любителей нацизма" после слов о Зеленском
Пользователей Twitter возмутило поздравление главы дипломатии ЕС Борреля Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля за его пост с поздравлением президента Украины Владимира Зеленского с очередной наградой.
Европейский дипломат поздравил Зеленского и народ Украины с присуждением премии Карла Великого за "борьбу за европейские ценности, свободу и демократию под неустанным руководством президента". Многие пользователи не согласились с этим высказыванием, напомнив о поддержке Киевом нацисткой идеологии.
"Похоже, когда все существующие премии закончатся, то вы придумаете новые, включая военную награду имени Зеленского или приз любителей нацизма", — отметил комментатор.
"Если то, за борется Украина – это европейские ценности, то я не хочу быть частью этого коррумпированного и нацистского общества", — возмутился второй.
"Я удивлен, что Зеленскому еще не отдали Кубок мира ФИФА", — сыронизировал пользователь.
"Награждение нацистов! 2022 год не перестает меня удивлять", — написал другой.
"Еще больше наград для нацистов. Отвратительно! С каких это пор нацизм стал главной европейской ценностью? Среди нас есть те, чьи предки отдали жизнь в борьбе с этой идеологией, которую теперь вы восхваляете", — пришел в ярость еще один комментатор.
"Награда за то, что он добровольно стал пешкой западных держав, разрушившей собственную страну и экономику ЕС?" — поинтересовался шестой.
"Те, кто предпочитают убийства дипломатии, должны быть в тюрьме! Украина далека от демократии и европейских ценностей. Награждение нацистов, до чего мы дожили!" — заключил пользователь.
Раннее в декабре американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов.
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Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение издания, назвал критерии Time зашоренными и оголтело русофобскими, а также не выходящими за рамки западного мейнстрима.
Журнал с 1927 года называет своего "человека года". Впервые такое звание получил летчик Чарльз Линдберг, преодолевший Атлантический океан в одиночку. В разные годы награду получали американские президенты, советские лидеры, британская королева Елизавета II, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, предприниматель Илон Маск.