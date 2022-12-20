Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам
Правительство выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРабота Объединенного института ядерных исследований
Работа Объединенного института ядерных исследований. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за труд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика... Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете", - сказал премьер на церемонии вручения правительственных премий.
Он заверил, что в следующем году также будет обеспечено повышение зарплат.