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Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам - РИА Новости, 20.12.2022
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Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам
Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам - РИА Новости, 20.12.2022
Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам
Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:35
2022-12-20T16:35
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за труд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика... Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете", - сказал премьер на церемонии вручения правительственных премий. Он заверил, что в следующем году также будет обеспечено повышение зарплат.
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
16:35 20.12.2022
 
Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам

Правительство выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРабота Объединенного института ядерных исследований
Работа Объединенного института ядерных исследований - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Работа Объединенного института ядерных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за труд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика... Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете", - сказал премьер на церемонии вручения правительственных премий.
Он заверил, что в следующем году также будет обеспечено повышение зарплат.
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