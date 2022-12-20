https://ria.ru/20221220/zarplaty-1840044055.html

Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам

Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам - РИА Новости, 20.12.2022

Правительство повысит зарплаты научным сотрудникам

Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:35

2022-12-20T16:35

2022-12-20T16:35

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделит около 3,8 миллиарда рублей на повышение зарплат научных сотрудников, потому что люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за труд, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Люди, которые занимаются наукой, должны получать достойное вознаграждение за свой труд. На недавнем совещании глава государства обратил внимание, что сейчас зарплаты в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, соответственно, и в бюджетном секторе должна быть сопоставимая динамика... Правительство приняло решение уже в текущем году направить на повышение их заработных плат... еще около 3 миллиардов 800 миллионов рублей почти к 5 миллиардам, которые ранее были предусмотрены на эти цели в бюджете", - сказал премьер на церемонии вручения правительственных премий. Он заверил, что в следующем году также будет обеспечено повышение зарплат.

https://ria.ru/20221215/mediki-1838953024.html

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мишустин, россия