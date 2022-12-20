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В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания - РИА Новости, 20.12.2022

В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, около 80 человек заразились, два ребенка умерли, сообщил телеканал Tolo News со... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:43

2022-12-20T17:43

2022-12-20T18:29

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, около 80 человек заразились, два ребенка умерли, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой. Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.

https://ria.ru/20220924/virus-1818977198.html

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в мире, афганистан, забуль