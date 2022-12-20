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В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания - РИА Новости, 20.12.2022
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В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания
В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания - РИА Новости, 20.12.2022
В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания
В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, около 80 человек заразились, два ребенка умерли, сообщил телеканал Tolo News со... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:43
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в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, около 80 человек заразились, два ребенка умерли, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой. Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.
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в мире, афганистан, забуль
В мире, Афганистан, Забуль
17:43 20.12.2022 (обновлено: 18:29 20.12.2022)
 
В Афганистане зафиксировали вспышку неизвестного заболевания

В Афганистане около 80 человек заразились во время вспышки неизвестного заболевания

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПациенты в палате больницы в Афганистане
Пациенты в палате больницы в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пациенты в палате больницы в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания, около 80 человек заразились, два ребенка умерли, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.
Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа. Однако медики пока затрудняются дать точное определение инфекции.
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В миреАфганистанЗабуль
 
 
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