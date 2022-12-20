https://ria.ru/20221220/yandex-1839938775.html

"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники

"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники - РИА Новости, 20.12.2022

"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники

"Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах - расширить представленный ассортимент, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:41

2022-12-20T11:41

2022-12-20T11:41

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яндекс.маркет

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах - расширить представленный ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. В конце лета компания заявила, что планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков - Tuvio и Vionic. "Покупатели теперь могут заказать на "Яндекс.Маркете" первые товары из линейки электроники и бытовой техники, которую сервис начал выпускать под собственной торговой маркой Tuvio", - говорится в сообщении. Отмечается, что на онлайн-площадке уже доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", а до конца года также появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма. "Скоро на "Маркете" можно будет также заказать холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другую домашнюю электронику и бытовую технику Tuvio для всей семьи", - добавляется в сообщении. В августе "Яндекс.Маркет" также начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой Junion. А в конце марта маркетплейс выпустил под собственным брендом Commo зарядные устройства. В планах было в дальнейшем представить на площадке и другие аксессуары для телефонов.

https://realty.ria.ru/20221201/ikea-1835514237.html

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экономика, технологии, яндекс.маркет, россия