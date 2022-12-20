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"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники - РИА Новости, 20.12.2022
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"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники
"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники - РИА Новости, 20.12.2022
"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники
"Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах - расширить представленный ассортимент, сообщили РИА... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:41
2022-12-20T11:41
экономика
технологии
яндекс.маркет
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах - расширить представленный ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. В конце лета компания заявила, что планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков - Tuvio и Vionic. "Покупатели теперь могут заказать на "Яндекс.Маркете" первые товары из линейки электроники и бытовой техники, которую сервис начал выпускать под собственной торговой маркой Tuvio", - говорится в сообщении. Отмечается, что на онлайн-площадке уже доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", а до конца года также появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма. "Скоро на "Маркете" можно будет также заказать холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другую домашнюю электронику и бытовую технику Tuvio для всей семьи", - добавляется в сообщении. В августе "Яндекс.Маркет" также начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой Junion. А в конце марта маркетплейс выпустил под собственным брендом Commo зарядные устройства. В планах было в дальнейшем представить на площадке и другие аксессуары для телефонов.
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экономика, технологии, яндекс.маркет, россия
Экономика, Технологии, Яндекс.Маркет, Россия
11:41 20.12.2022
 
"Яндекс.Маркет" запустил продажи собственного бренда электроники

"Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники собственного бренда Tuvio

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Яндекс.Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах - расширить представленный ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
В конце лета компания заявила, что планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков - Tuvio и Vionic.
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"Покупатели теперь могут заказать на "Яндекс.Маркете" первые товары из линейки электроники и бытовой техники, которую сервис начал выпускать под собственной торговой маркой Tuvio", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на онлайн-площадке уже доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", а до конца года также появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма. "Скоро на "Маркете" можно будет также заказать холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другую домашнюю электронику и бытовую технику Tuvio для всей семьи", - добавляется в сообщении.
В августе "Яндекс.Маркет" также начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой Junion. А в конце марта маркетплейс выпустил под собственным брендом Commo зарядные устройства. В планах было в дальнейшем представить на площадке и другие аксессуары для телефонов.
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