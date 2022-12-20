https://ria.ru/20221220/vuzy-1840115004.html

В Афганистане девушкам запретили посещать вузы

В Афганистане девушкам запретили посещать вузы - РИА Новости, 20.12.2022

В Афганистане девушкам запретили посещать вузы

Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T20:36

2022-12-20T20:36

2022-12-20T20:36

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КАБУЛ, 20 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные заведения. "В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", - говорится в указе министерства высшего образования. В приказе подчеркивается, что его необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство. Ранее талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек. Миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) несколько раз призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html

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в мире, афганистан, оон, талибан