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В Афганистане девушкам запретили посещать вузы - РИА Новости, 20.12.2022
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В Афганистане девушкам запретили посещать вузы
В Афганистане девушкам запретили посещать вузы - РИА Новости, 20.12.2022
В Афганистане девушкам запретили посещать вузы
Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:36
2022-12-20T20:36
в мире
афганистан
оон
талибан
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КАБУЛ, 20 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные заведения. "В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", - говорится в указе министерства высшего образования. В приказе подчеркивается, что его необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство. Ранее талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек. Миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) несколько раз призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221219/afganistan-1839646119.html
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в мире, афганистан, оон, талибан
В мире, Афганистан, ООН, Талибан
20:36 20.12.2022
 
В Афганистане девушкам запретили посещать вузы

Движение "Талибан" запретило девушкам посещать высшие учебные заведения в Афганистане

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 20 дек - РИА Новости. Движение "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), захватившее власть в Афганистане, запретило девушкам посещать высшие учебные заведения.
"В соответствии с решением правительства (талибов) высшее образование для девушек запрещено до следующего распоряжения", - говорится в указе министерства высшего образования.
В приказе подчеркивается, что его необходимо применить как можно скорее и сообщить о принятых мерах в министерство.
Ранее талибов критиковали за запрет среднего образования для девочек. Миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) несколько раз призывала власти страны позволить девочкам продолжить образование и выражала опасения, что если запрет на посещение девочками средних школ сохранится, это усугубит кризис в стране, ситуацию с безопасностью и бедностью.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанООНТалибан
 
 
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