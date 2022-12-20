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ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022

ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022 - РИА Новости, 20.12.2022

ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022

Команда ВТБ Private Banking стала обладателем ежегодной премии представителей частного банковского обслуживания и управления большими капиталами Wealth... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:42

2022-12-20T14:42

2022-12-20T17:03

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Команда ВТБ Private Banking стала обладателем ежегодной премии представителей частного банковского обслуживания и управления большими капиталами Wealth Navigator Awards 2022, сообщает пресс-служба ВТБ.Wealth Navigator Awards 2022 – ежегодная премия для представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы мероприятия выступают портал PBWM.ru и журнал WEALTH Navigator."Банк был награжден сразу в четырех номинациях, а руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер второй год подряд был признан "Банкиром года", - говорится в пресс-релизе.Награду Wealth Navigator Awards 2022 получила команда Family Office в номинации "Мультисемейный офис". Организаторы премии отметили это направление за высокую налоговую экспертизу, актуальные и альтернативные сервисы и образовательные проекты с ведущими вузами в сфере управления семейным капиталом.ВТБ был также награжден специальной статуэткой "Банк-лидер для HNWI и Top Affluent" за успешную интеграцию в единое управление двух бизнес-направлений – Private Banking и "Привилегия", и внедрение актуальных финансовых инструментов – инвестиционное золото, Mir Pass, рублевые стратегии и другое.За создание серии мероприятий с глубокой рыночной и продуктовой экспертизой при участии ведущих спикеров банковского рынка ВТБ отмечен еще одной специальной номинацией "VTB Private Banking Club - Лучшее коммуникационное решение для клиентов Private Banking". В этом году банк реализовал для инвесторов в крупных регионах страны проект "Business Navigator", в котором приняли участие более 1600 клиентов банка.Отдельной номинации "Банкир года" в премии Wealth Navigator Awards 2022 удостоился старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и "Привилегия" Дмитрий Брейтенбихер. Он получил награду за оперативное решение клиентских вопросов в условиях санкционных ограничений, в результате чего 96% депозитов клиенты оставили в ВТБ даже после окончания сроков размещения средств с двузначной доходностью.

https://ria.ru/20221219/bank-1839680205.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия