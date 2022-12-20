Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/vstrecha-1840111031.html
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 20.12.2022
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых"... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:10
2022-12-20T20:15
общество
дмитрий киселев
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840108789_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_2ce75aa071f1572d21dd3e064f6d7b1a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых" Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. После экскурсии по штаб-квартире холдинга он рассказал делегатам учредительного съезда организации о том, какие возможности открываются перед теми из них, кто хочет избрать профессию репортера."У нас ведущее агентство в России, мы вещаем на трёх десятках языков. У нас работает примерно 3,5 тыс. человек, это очень деликатные люди, они должны быть вежливыми, приветливыми, уметь работать в команде, проверять информацию, не ловиться на дешёвые вбросы, потому что на нас особая ответственность, репутация очень важна. Поскольку информация сейчас безгранична, приходится её отбирать", – подчеркнул Киселев."Для журналиста очень важно чувствовать боль простого человека, максимально глубоко изучить предмет, – добавил он. – Второе – научиться яркой подаче, находить "крючки", которые будут публику интересовать. Третье – нужно просто больше работать, способность без работоспособности малорезультативна".Но главные качества, необходимые репортеру, как отметил Дмитрий Киселев, – это любовь к Родине, такт и образованность. "Если вы любите свою страну, это находит отклик у вашей аудитории, потому что россияне тоже любят свою Родину. Кроме того, нужно глубоко знать предмет, о котором вы пишете. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает", – заявил Генеральный директор "России сегодня".Инициатором создания Российского движения детей и молодёжи стал Президент России Владимир Путин, подписавший соответствующий указ 14 июля 2022 года. Его задачи – содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Организация была официально оформлена и получила название "Движение первых" на своём учредительном съезде, который прошёл в Москве 18-20 декабря.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840108789_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b59fa8c9c42fc9ac6c485d1fe1fc2110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий киселев, владимир путин, россия, москва
Общество, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Россия, Москва
20:10 20.12.2022 (обновлено: 20:15 20.12.2022)
 
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками Движения первых - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых" Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. После экскурсии по штаб-квартире холдинга он рассказал делегатам учредительного съезда организации о том, какие возможности открываются перед теми из них, кто хочет избрать профессию репортера.
"У нас ведущее агентство в России, мы вещаем на трёх десятках языков. У нас работает примерно 3,5 тыс. человек, это очень деликатные люди, они должны быть вежливыми, приветливыми, уметь работать в команде, проверять информацию, не ловиться на дешёвые вбросы, потому что на нас особая ответственность, репутация очень важна. Поскольку информация сейчас безгранична, приходится её отбирать", – подчеркнул Киселев.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками Движения первых - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
"Для журналиста очень важно чувствовать боль простого человека, максимально глубоко изучить предмет, – добавил он. – Второе – научиться яркой подаче, находить "крючки", которые будут публику интересовать. Третье – нужно просто больше работать, способность без работоспособности малорезультативна".
Но главные качества, необходимые репортеру, как отметил Дмитрий Киселев, – это любовь к Родине, такт и образованность. "Если вы любите свою страну, это находит отклик у вашей аудитории, потому что россияне тоже любят свою Родину. Кроме того, нужно глубоко знать предмет, о котором вы пишете. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает", – заявил Генеральный директор "России сегодня".
Инициатором создания Российского движения детей и молодёжи стал Президент России Владимир Путин, подписавший соответствующий указ 14 июля 2022 года. Его задачи – содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Организация была официально оформлена и получила название "Движение первых" на своём учредительном съезде, который прошёл в Москве 18-20 декабря.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками Движения первых
1 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками Движения первых
2 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками Движения первых
3 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
1 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
3 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
 
ОбществоДмитрий КиселевВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала