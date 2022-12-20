https://ria.ru/20221220/vstrecha-1840111031.html
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых" - РИА Новости, 20.12.2022
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых"... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:10
2022-12-20T20:10
2022-12-20T20:15
общество
дмитрий киселев
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых" Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. После экскурсии по штаб-квартире холдинга он рассказал делегатам учредительного съезда организации о том, какие возможности открываются перед теми из них, кто хочет избрать профессию репортера."У нас ведущее агентство в России, мы вещаем на трёх десятках языков. У нас работает примерно 3,5 тыс. человек, это очень деликатные люди, они должны быть вежливыми, приветливыми, уметь работать в команде, проверять информацию, не ловиться на дешёвые вбросы, потому что на нас особая ответственность, репутация очень важна. Поскольку информация сейчас безгранична, приходится её отбирать", – подчеркнул Киселев."Для журналиста очень важно чувствовать боль простого человека, максимально глубоко изучить предмет, – добавил он. – Второе – научиться яркой подаче, находить "крючки", которые будут публику интересовать. Третье – нужно просто больше работать, способность без работоспособности малорезультативна".Но главные качества, необходимые репортеру, как отметил Дмитрий Киселев, – это любовь к Родине, такт и образованность. "Если вы любите свою страну, это находит отклик у вашей аудитории, потому что россияне тоже любят свою Родину. Кроме того, нужно глубоко знать предмет, о котором вы пишете. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает", – заявил Генеральный директор "России сегодня".Инициатором создания Российского движения детей и молодёжи стал Президент России Владимир Путин, подписавший соответствующий указ 14 июля 2022 года. Его задачи – содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Организация была официально оформлена и получила название "Движение первых" на своём учредительном съезде, который прошёл в Москве 18-20 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий киселев, владимир путин, россия, москва
Общество, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Россия, Москва
20:10 20.12.2022 (обновлено: 20:15 20.12.2022)
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Захватывающий мир журналистики открыт для смелых и пытливых – об этом заявил на встрече с участниками нового молодежного объединения "Движение первых" Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. После экскурсии по штаб-квартире холдинга он рассказал делегатам учредительного съезда организации о том, какие возможности открываются перед теми из них, кто хочет избрать профессию репортера.
"У нас ведущее агентство в России
, мы вещаем на трёх десятках языков. У нас работает примерно 3,5 тыс. человек, это очень деликатные люди, они должны быть вежливыми, приветливыми, уметь работать в команде, проверять информацию, не ловиться на дешёвые вбросы, потому что на нас особая ответственность, репутация очень важна. Поскольку информация сейчас безгранична, приходится её отбирать", – подчеркнул Киселев.
"Для журналиста очень важно чувствовать боль простого человека, максимально глубоко изучить предмет, – добавил он. – Второе – научиться яркой подаче, находить "крючки", которые будут публику интересовать. Третье – нужно просто больше работать, способность без работоспособности малорезультативна".
Но главные качества, необходимые репортеру, как отметил Дмитрий Киселев, – это любовь к Родине, такт и образованность. "Если вы любите свою страну, это находит отклик у вашей аудитории, потому что россияне тоже любят свою Родину. Кроме того, нужно глубоко знать предмет, о котором вы пишете. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает", – заявил Генеральный директор "России сегодня".
Инициатором создания Российского движения детей и молодёжи стал Президент России Владимир Путин
, подписавший соответствующий указ 14 июля 2022 года. Его задачи – содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга. Организация была официально оформлена и получила название "Движение первых" на своём учредительном съезде, который прошёл в Москве
18-20 декабря.
1 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
2 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
3 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
1 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
2 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"
3 из 3
Дмитрий Киселев встретился с участниками "Движения первых"