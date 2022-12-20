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На участке газопровода в Чувашии локализовали возгорание
На участке газопровода в Чувашии локализовали возгорание - РИА Новости, 20.12.2022
На участке газопровода в Чувашии локализовали возгорание
На участке газопровода Уренгой — Центр — 2 в Чувашии локализировали возгорание, заявили в "Газпром трансгаз Нижний Новгород". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:02
2022-12-20T17:02
2022-12-20T18:20
газпром
происшествия
ужгород
центр (франция)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. На участке газопровода Уренгой — Центр — 2 в Чувашии локализировали возгорание, заявили в "Газпром трансгаз Нижний Новгород".В компании уточнили, что ранее там произошла разгерметизация с возгоранием.Аварийная бригада приехала на место происшествия и готовится начать восстановительные работы. Для выяснения причин аварии создадут специальную комиссию.Сегодня днем на участке газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Вурнарском районе Чувашии прогремел взрыв. По предварительным данным, три человека погибло, один пострадал. Перед инцидентом на объекте велись ремонтные работы. Следователи возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.Уренгой — Помары — Ужгород — отечественный газопровод, по которому страна экспортирует голубое топливо из Сибири в Евросоюз. Он пересекает российско-украинскую границу в районе станции "Суджа" в Курской области, и это единственная на сегодня точка входа газа из России в соседнюю страну для транзита.
https://ria.ru/20221220/gazoprovod-1840030244.html
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газпром, происшествия, ужгород, центр (франция), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Газпром, Происшествия, Ужгород, Центр (Франция), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:02 20.12.2022 (обновлено: 18:20 20.12.2022)
На участке газопровода в Чувашии локализовали возгорание
На участке газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в Чувашии локализовали возгорание