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Нерешенных вопросов у Белоруссии и России не осталось, заявил Головченко - РИА Новости, 20.12.2022
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Нерешенных вопросов у Белоруссии и России не осталось, заявил Головченко
Нерешенных вопросов у Белоруссии и России не осталось, заявил Головченко - РИА Новости, 20.12.2022
Нерешенных вопросов у Белоруссии и России не осталось, заявил Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:18
2022-12-20T12:18
роман головченко
россия
белоруссия
снг
китай
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов. "Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось", - цитирует премьера пресс-служба белорусского правительства во вторник в своем Telegram-канале. "Для Беларуси очень важной было задачей – не тактической, а даже стратегической – переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств и в первую очередь Российской Федерации. И в большой степени это нам удалось. Это позволило нам решить главный вызов, который стоял перед страной в этом году, связанный с ограничением наших традиционных поставок на рынки недружественных государства", - отметил премьер-министр республики. Головченко напомнил, что уже по итогам 10 месяцев белорусский экспорт в Россию составляет более 18 миллиардов долларов. "Это больше, чем было когда-либо за целый год. Думаю, что по итогам года мы выйдем на цифру в 20 миллиардов долларов поставок и, соответственно, минимизируем отрицательное сальдо в торговле с Россией", - сказал глава белорусского правительства. Он также обратил внимание на то, что Белоруссия экспортирует в Россию 31% от общего экспорта Китая в Россию. "Мы поставляем в Россию в полтора раза продукции больше, чем все остальные страны СНГ вместе взятые", - упомянул Роман Головченко.
https://ria.ru/20221220/dolg-1839934695.html
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роман головченко, россия, белоруссия, снг, китай
Роман Головченко, Россия, Белоруссия, СНГ, Китай
12:18 20.12.2022
 
Нерешенных вопросов у Белоруссии и России не осталось, заявил Головченко

Премьер Белоруссии Головченко: нерешенных вопросов у Минска и Москвы не осталось

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что у России и Белоруссии не осталось нерешенных вопросов.
"Нерешенных вопросов у Беларуси и России не осталось", - цитирует премьера пресс-служба белорусского правительства во вторник в своем Telegram-канале.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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"Для Беларуси очень важной было задачей – не тактической, а даже стратегической – переориентировать свои поставки на рынки дружественных государств и в первую очередь Российской Федерации. И в большой степени это нам удалось. Это позволило нам решить главный вызов, который стоял перед страной в этом году, связанный с ограничением наших традиционных поставок на рынки недружественных государства", - отметил премьер-министр республики.
Головченко напомнил, что уже по итогам 10 месяцев белорусский экспорт в Россию составляет более 18 миллиардов долларов. "Это больше, чем было когда-либо за целый год. Думаю, что по итогам года мы выйдем на цифру в 20 миллиардов долларов поставок и, соответственно, минимизируем отрицательное сальдо в торговле с Россией", - сказал глава белорусского правительства.
Он также обратил внимание на то, что Белоруссия экспортирует в Россию 31% от общего экспорта Китая в Россию. "Мы поставляем в Россию в полтора раза продукции больше, чем все остальные страны СНГ вместе взятые", - упомянул Роман Головченко.
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