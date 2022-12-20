https://ria.ru/20221220/vizy-1840082531.html

В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы

В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы - РИА Новости, 20.12.2022

В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы

Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:16

2022-12-20T18:16

2022-12-20T18:31

россия

великобритания

кишинев

туризм

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_efb09325e809dd9085f94517bf13c402.jpg

КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила пресс-служба ведомства. "Сегодня около 10.15 (11.15 мск) с рейсом "Стамбул-Кишинев" прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние… Иностранцам было отказано во въезде в Молдавию", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции. В ведомстве уточнили, что в паспортах граждан России были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что визы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.

https://ria.ru/20220902/shengenskayazona-1813929911.html

россия

великобритания

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, кишинев, туризм, новости - туризм