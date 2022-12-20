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В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы - РИА Новости, 20.12.2022
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы
Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:16
2022-12-20T18:16
2022-12-20T18:31
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила пресс-служба ведомства. "Сегодня около 10.15 (11.15 мск) с рейсом "Стамбул-Кишинев" прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние… Иностранцам было отказано во въезде в Молдавию", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции. В ведомстве уточнили, что в паспортах граждан России были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что визы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.
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Россия, Великобритания, Кишинев, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
18:16 20.12.2022 (обновлено: 18:31 20.12.2022)
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы
Погранполиция Молдавии не впустила пятерых россиян из-за поддельных британских виз