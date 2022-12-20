Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221220/vizy-1840082531.html
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы - РИА Новости, 20.12.2022
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы
Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:16
2022-12-20T18:31
россия
великобритания
кишинев
туризм
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_efb09325e809dd9085f94517bf13c402.jpg
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила пресс-служба ведомства. "Сегодня около 10.15 (11.15 мск) с рейсом "Стамбул-Кишинев" прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние… Иностранцам было отказано во въезде в Молдавию", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции. В ведомстве уточнили, что в паспортах граждан России были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что визы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.
https://ria.ru/20220902/shengenskayazona-1813929911.html
россия
великобритания
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_131:0:1908:1333_1920x0_80_0_0_27f1ef3428652211607f2e6857f5a627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, кишинев, туризм, новости - туризм
Россия, Великобритания, Кишинев, Туризм, Туризм, Новости - Туризм
18:16 20.12.2022 (обновлено: 18:31 20.12.2022)
 
В аэропорту Кишинева у пятерых россиян выявили фальшивые британские визы

Погранполиция Молдавии не впустила пятерых россиян из-за поддельных британских виз

© РИА НовостиБританская виза
Британская виза - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости
Британская виза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии во вторник не впустила в страну пятерых граждан России, поскольку у них в паспортах были поддельные визы Великобритании, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня около 10.15 (11.15 мск) с рейсом "Стамбул-Кишинев" прибыли пятеро граждан РФ, двое из них несовершеннолетние… Иностранцам было отказано во въезде в Молдавию", - сообщается в Telegram-канале Погранполиции.
В ведомстве уточнили, что в паспортах граждан России были визы Великобритании с признаками подделки. Проверка подтвердила, что визы были ненастоящими, поэтому иностранцев попросили покинуть территорию республики.
Финские пограничники на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 11:16Туризм
Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов
 
ТуризмРоссияВеликобританияКишиневТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала