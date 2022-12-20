https://ria.ru/20221220/vershinin-1839888730.html

МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ - РИА Новости, 20.12.2022

МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T06:16

2022-12-20T06:16

2022-12-20T12:39

сергей вершинин

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. Вершинин напомнил, что президент России Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". "Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат", — отметил он. Замглавы МИД России подтвердил, что Генпрокуратура России "продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ" при понимании, что они не противоречат конституционному порядку России. "Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", — заключил он. Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>

https://ria.ru/20221212/espch-1838096282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/espch-1796729026.html

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сергей вершинин, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, парламентская ассамблея совета европы