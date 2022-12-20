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МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ - РИА Новости, 20.12.2022
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МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ - РИА Новости, 20.12.2022
МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T06:16
2022-12-20T12:39
сергей вершинин
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта. Вершинин напомнил, что президент России Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". "Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат", — отметил он. Замглавы МИД России подтвердил, что Генпрокуратура России "продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ" при понимании, что они не противоречат конституционному порядку России. "Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", — заключил он. Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина &gt;&gt;
https://ria.ru/20221212/espch-1838096282.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220620/espch-1796729026.html
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сергей вершинин, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, парламентская ассамблея совета европы
Сергей Вершинин, Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
06:16 20.12.2022 (обновлено: 12:39 20.12.2022)
 
МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Замглавы МИД Вершинин: Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 15:35
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Вершинин напомнил, что президент России Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
"Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат", — отметил он. Замглавы МИД России подтвердил, что Генпрокуратура России "продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ" при понимании, что они не противоречат конституционному порядку России.
"Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", — заключил он.
Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:53В мире
Сенатор Клишас: Россия не будет исполнять никаких решений ЕСПЧ
 
Сергей ВершининРоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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