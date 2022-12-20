06:16 20.12.2022 (обновлено: 12:39 20.12.2022)
МИД: Россия считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Замглавы МИД Вершинин: Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ, принятых после выхода России из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте этого года, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
12 декабря, 15:35Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Вершинин напомнил, что президент России Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
"Установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, исполнению не подлежат", — отметил он. Замглавы МИД России подтвердил, что Генпрокуратура России "продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу до 15 марта 2022 года постановлениям ЕСПЧ" при понимании, что они не противоречат конституционному порядку России.
"Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым", — заключил он.