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В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства" - РИА Новости, 20.12.2022
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В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"
В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства" - РИА Новости, 20.12.2022
В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"
Оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Хуана Гуаидо с поста главы так называемого временного правительства страны, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:23
2022-12-20T14:23
в мире
венесуэла
сша
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
джо байден
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Хуана Гуаидо с поста главы так называемого временного правительства страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст подготовленного документа и знакомые с ситуацией источники. Заседание оппозиционной Национальной ассамблеи должно состояться в четверг. По словам источников, Гуаидо сам созвал сессию, чтобы продлить еще на год собственные полномочия, которые истекают 5 января. Источники сообщили агентству, что по крайней мере две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуаидо комитетом законодателей и уже подготовили совместное заявление по этому поводу. Как отмечается в материале, отказ от Гуаидо на посту "временного правительства" фактически означает конец поддерживаемой США стратегии по замене президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером оппозиции. В то же время другой источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена дала понять, что продолжит поддерживать "временное правительство" в Венесуэле независимо от того, какую форму оно примет. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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венесуэла
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в мире, венесуэла, сша, россия, хуан гуаидо, николас мадуро, джо байден
В мире, Венесуэла, США, Россия, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Джо Байден
14:23 20.12.2022
 
В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"

Оппозиция Венесуэлы намерена сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"

© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в медиабанкСпикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны
Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в медиабанк
Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Хуана Гуаидо с поста главы так называемого временного правительства страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст подготовленного документа и знакомые с ситуацией источники.
Заседание оппозиционной Национальной ассамблеи должно состояться в четверг. По словам источников, Гуаидо сам созвал сессию, чтобы продлить еще на год собственные полномочия, которые истекают 5 января.
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Источники сообщили агентству, что по крайней мере две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуаидо комитетом законодателей и уже подготовили совместное заявление по этому поводу.
Как отмечается в материале, отказ от Гуаидо на посту "временного правительства" фактически означает конец поддерживаемой США стратегии по замене президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером оппозиции. В то же время другой источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена дала понять, что продолжит поддерживать "временное правительство" в Венесуэле независимо от того, какую форму оно примет.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В миреВенесуэлаСШАРоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроДжо Байден
 
 
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