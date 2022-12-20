https://ria.ru/20221220/venesuela-1839993350.html

В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"

В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства" - РИА Новости, 20.12.2022

В Венесуэле хотят сместить Гуаидо с поста главы "временного правительства"

Оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Хуана Гуаидо с поста главы так называемого временного правительства страны, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:23

2022-12-20T14:23

2022-12-20T14:23

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венесуэла

сша

россия

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николас мадуро

джо байден

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Оппозиционные партии Венесуэлы намерены сместить Хуана Гуаидо с поста главы так называемого временного правительства страны, передает агентство Блумберг со ссылкой на текст подготовленного документа и знакомые с ситуацией источники. Заседание оппозиционной Национальной ассамблеи должно состояться в четверг. По словам источников, Гуаидо сам созвал сессию, чтобы продлить еще на год собственные полномочия, которые истекают 5 января. Источники сообщили агентству, что по крайней мере две из четырех основных оппозиционных партий планируют предложить заменить Гуаидо комитетом законодателей и уже подготовили совместное заявление по этому поводу. Как отмечается в материале, отказ от Гуаидо на посту "временного правительства" фактически означает конец поддерживаемой США стратегии по замене президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидером оппозиции. В то же время другой источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена дала понять, что продолжит поддерживать "временное правительство" в Венесуэле независимо от того, какую форму оно примет. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20221215/glonass-1838751757.html

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венесуэла

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венесуэла, сша, россия, хуан гуаидо, николас мадуро, джо байден