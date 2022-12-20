https://ria.ru/20221220/ukraina-1840107144.html

Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины

Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 20.12.2022

Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины

Решение киевских властей пойти на поводу у Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа, пишет обозреватель Мехмет Барлас в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:56

2022-12-20T19:56

2022-12-20T23:49

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россия

турция

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение киевских властей пойти на поводу у Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа, пишет обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah."Украина исчезнет с лица земли, пойдя за прозападным клоуном", — считает он.По словам Барласа, ситуация с киевским режимом стала поучительной, показав, что бывает, если положиться на "ложных героев" в лице Вашингтона и Брюсселя."Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено", — пояснил журналист.Подобная участь могла ждать и Турцию, подчеркнул автор. Он напомнил, как мировые державы пытались сделать все возможное, чтобы столкнуть Анкару с Москвой, но достичь своей цели им не удалось."Эрдоган и Путин сумели наладить отношения, основанные на взаимном уважении, поэтому Турция сняла с себя роль форпоста НАТО против России", — подытожил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

https://ria.ru/20221220/ssha-1840103181.html

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html

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в мире, украина, россия, турция, нато