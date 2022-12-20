Рейтинг@Mail.ru
Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840107144.html
Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины
Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 20.12.2022
Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины
Решение киевских властей пойти на поводу у Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа, пишет обозреватель Мехмет Барлас в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:56
2022-12-20T23:49
в мире
украина
россия
турция
нато
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение киевских властей пойти на поводу у Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа, пишет обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah."Украина исчезнет с лица земли, пойдя за прозападным клоуном", — считает он.По словам Барласа, ситуация с киевским режимом стала поучительной, показав, что бывает, если положиться на "ложных героев" в лице Вашингтона и Брюсселя."Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено", — пояснил журналист.Подобная участь могла ждать и Турцию, подчеркнул автор. Он напомнил, как мировые державы пытались сделать все возможное, чтобы столкнуть Анкару с Москвой, но достичь своей цели им не удалось."Эрдоган и Путин сумели наладить отношения, основанные на взаимном уважении, поэтому Турция сняла с себя роль форпоста НАТО против России", — подытожил обозреватель.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html
https://ria.ru/20221220/ssha-1840103181.html
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_7ef3c3a6582a655fc2929219976805fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, нато
В мире, Украина, Россия, Турция, НАТО, Специальная военная операция на Украине
19:56 20.12.2022 (обновлено: 23:49 20.12.2022)
 
Турецкая газета дала неутешительный прогноз для Украины

Sabah: Украина обрекла себя на поражение, выбрав Запад во главе с США

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Решение киевских властей пойти на поводу у Запада и выступить против России обернется катастрофой для украинского народа, пишет обозреватель Мехмет Барлас в статье для Sabah.
"Украина исчезнет с лица земли, пойдя за прозападным клоуном", — считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 16:00Специальная военная операция на Украине
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
По словам Барласа, ситуация с киевским режимом стала поучительной, показав, что бывает, если положиться на "ложных героев" в лице Вашингтона и Брюсселя.
"Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Например, народ Украины сказал: "Давайте посмеемся". А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Все разрушено", — пояснил журналист.
Подобная участь могла ждать и Турцию, подчеркнул автор. Он напомнил, как мировые державы пытались сделать все возможное, чтобы столкнуть Анкару с Москвой, но достичь своей цели им не удалось.
Танки M1A1 Abrams армии США на полигоне в Пабраде, Литва
Вчера, 19:26
Американский полковник рассказал, откуда США могут напасть на Россию
"Эрдоган и Путин сумели наладить отношения, основанные на взаимном уважении, поэтому Турция сняла с себя роль форпоста НАТО против России", — подытожил обозреватель.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 13:00
Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияТурцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала