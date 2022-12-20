https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html

Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине

Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине - РИА Новости, 20.12.2022

Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине

Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:00

2022-12-20T16:00

2022-12-20T16:11

в мире

владимир зеленский

валерий залужный

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины", — отметил он.В западных СМИ наблюдается тенденция по продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам Риттера, дни правления Зеленского подошли к концу, поскольку он уже не имеет прежней власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий."Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева", — подытожил военный.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839718725.html

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, россия, вооруженные силы украины, украина