https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:00
2022-12-20T16:00
2022-12-20T16:11
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины", — отметил он.В западных СМИ наблюдается тенденция по продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам Риттера, дни правления Зеленского подошли к концу, поскольку он уже не имеет прежней власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий."Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева", — подытожил военный.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839718725.html
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, россия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
16:00 20.12.2022 (обновлено: 16:11 20.12.2022)
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
Офицер США Риттер сообщил о плане Вашингтона заменить Зеленского на главкома ВСУ Залужного