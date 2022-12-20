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Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840028408.html
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине - РИА Новости, 20.12.2022
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине
Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:00
2022-12-20T16:11
в мире
владимир зеленский
валерий залужный
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины", — отметил он.В западных СМИ наблюдается тенденция по продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам Риттера, дни правления Зеленского подошли к концу, поскольку он уже не имеет прежней власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий."Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева", — подытожил военный.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
https://ria.ru/20221219/zelenskiy-1839718725.html
https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html
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в мире, владимир зеленский, валерий залужный, россия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
16:00 20.12.2022 (обновлено: 16:11 20.12.2022)
 
Офицер разведки США заявил о плане Вашингтона сменить власть на Украине

Офицер США Риттер сообщил о плане Вашингтона заменить Зеленского на главкома ВСУ Залужного

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Артемовска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вашингтон готовит почву для свержения президента Украины Владимира Зеленского, чтобы поставить на его место более выгодного человека в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:49
СМИ: Зеленский нежеланием вести переговоры испытывает терпение Европы
В западных СМИ наблюдается тенденция по продвижению фигуры главкома ВСУ. По словам Риттера, дни правления Зеленского подошли к концу, поскольку он уже не имеет прежней власти и не способен оказать влияние на дальнейший исход событий.
"Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева", — подытожил военный.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 18:32
FP: Зеленский одной фразой намекнул, что Украина стоит на грани катастрофы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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