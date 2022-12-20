https://ria.ru/20221220/ukraina-1840022006.html

Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев

Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев - РИА Новости, 20.12.2022

Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев

Читателей китайской газеты "Гуаньча" возмутило благодарственное послание украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:42

2022-12-20T15:42

2022-12-20T16:09

в мире

украина

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуаньча" возмутило благодарственное послание украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву. Украинское военное ведомство 18 декабря опубликовало в соцсетях ролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня. "Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая", — написал один из комментаторов. "Теперь, когда я думаю об этой стране, мое сердце больше не тревожится", — поддержал другой. "Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение", — отметил третий. "Думаю, это возможность установить жесткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", — поделился мнением еще один пользователь. "Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html

https://ria.ru/20221220/berbok-1839960801.html

украина

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, китай, россия