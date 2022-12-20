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Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев - РИА Новости, 20.12.2022
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Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев
Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев - РИА Новости, 20.12.2022
Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев
Читателей китайской газеты "Гуаньча" возмутило благодарственное послание украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:42
2022-12-20T16:09
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуаньча" возмутило благодарственное послание украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву. Украинское военное ведомство 18 декабря опубликовало в соцсетях ролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня. "Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая", — написал один из комментаторов. "Теперь, когда я думаю об этой стране, мое сердце больше не тревожится", — поддержал другой. "Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение", — отметил третий. "Думаю, это возможность установить жесткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", — поделился мнением еще один пользователь. "Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет", — заключил читатель. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221220/ssha-1839913150.html
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в мире, украина, китай, россия
В мире, Украина, Китай, Россия
15:42 20.12.2022 (обновлено: 16:09 20.12.2022)
 
Обращение Минобороны Украины взбесило китайцев

Читатели китайской "Гуаньча" жестко раскритиковали обращение Минобороны Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Читателей китайской газеты "Гуаньча" возмутило благодарственное послание украинского Минобороны странам, помогавшим Киеву.
Украинское военное ведомство 18 декабря опубликовало в соцсетях ролик, подписанный: "Мы готовы разделить победу поровну с 52 странами". В видео демонстрируются несколько фотографий "добровольцев" и флаги 52 государств, в том числе Гонконга и Тайваня.
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"Похоже, Украина больше не хочет нейтралитета Китая", — написал один из комментаторов.
"Теперь, когда я думаю об этой стране, мое сердце больше не тревожится", — поддержал другой.
"Украина вначале заигрывала с Китаем и продолжала уговаривать нас не помогать России. Теперь же она отчаянно пытается вызвать наше отвращение", — отметил третий.
"Думаю, это возможность установить жесткие правила для этих невежд, иначе они и дальше будут беспринципно устраивать провокации", — поделился мнением еще один пользователь.
"Поскольку Украина не хочет быть нейтральной по отношению к Китаю, то и Китай не обязан сохранять нейтралитет", — заключил читатель.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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