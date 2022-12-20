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Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1840002358.html
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки
Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:46
2022-12-20T15:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Северного сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.Уточняется, что российские истребители также сбили два украинских самолета МиГ-29.Кроме того, за сутки удалось уничтожить пять беспилотников ВСУ.По данным российского оборонного ведомства, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин
14:46 20.12.2022 (обновлено: 15:22 20.12.2022)
 
Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России двух украинских истребителей МиГ-29 в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Северного сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 08:00
Окончательное ядерное разоружение Украины началось
Уточняется, что российские истребители также сбили два украинских самолета МиГ-29.
Кроме того, за сутки удалось уничтожить пять беспилотников ВСУ.
По данным российского оборонного ведомства, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир Путин
 
 
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