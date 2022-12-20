https://ria.ru/20221220/ukraina-1840002358.html

Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки

Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки - РИА Новости, 20.12.2022

Российские военные сбили три украинских самолета и два вертолета за сутки

Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T14:46

2022-12-20T14:46

2022-12-20T15:22

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские войска за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25, сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Северного сбит украинский вертолет Ми-8", — говорится в заявлении.Уточняется, что российские истребители также сбили два украинских самолета МиГ-29.Кроме того, за сутки удалось уничтожить пять беспилотников ВСУ.По данным российского оборонного ведомства, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин