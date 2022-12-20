https://ria.ru/20221220/ukraina-1839963889.html

Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины

Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины - РИА Новости, 20.12.2022

Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины

Отказ США признать законные интересы безопасности России и договориться о прекращении огня продлевает страдания Украины, написал в статье для The American... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:00

2022-12-20T13:00

2022-12-20T13:59

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отказ США признать законные интересы безопасности России и договориться о прекращении огня продлевает страдания Украины, написал в статье для The American Conservative полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.Вашингтон выбрал путь "к затяжному конфликту", считает автор материала.При этом американский полковник выразил уверенность, что безоговорочная поддержка киевского режима со стороны администрации Джо Байдена приближается к переломной точке, так как Украина проигрывает."Украинские больницы и морги переполнены. Киев растратил весь свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обреченных на провал контрнаступлений", — заявил он.Макгрегор также подчеркнул, что только США могут остановить противостояние, потребовав от украинских властей сесть за стол переговоров.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20221220/nato-1839912228.html

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), нато, россия