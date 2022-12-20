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Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины - РИА Новости, 20.12.2022
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Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины
Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины - РИА Новости, 20.12.2022
Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины
Отказ США признать законные интересы безопасности России и договориться о прекращении огня продлевает страдания Украины, написал в статье для The American... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:00
2022-12-20T13:59
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отказ США признать законные интересы безопасности России и договориться о прекращении огня продлевает страдания Украины, написал в статье для The American Conservative полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.Вашингтон выбрал путь "к затяжному конфликту", считает автор материала.При этом американский полковник выразил уверенность, что безоговорочная поддержка киевского режима со стороны администрации Джо Байдена приближается к переломной точке, так как Украина проигрывает."Украинские больницы и морги переполнены. Киев растратил весь свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обреченных на провал контрнаступлений", — заявил он.Макгрегор также подчеркнул, что только США могут остановить противостояние, потребовав от украинских властей сесть за стол переговоров.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), нато, россия
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), НАТО, Россия
13:00 20.12.2022 (обновлено: 13:59 20.12.2022)
 
Американский военный обрушился на Вашингтон с критикой из-за Украины

Полковник США Макгрегор: Вашингтон продлевает страдания Украины, игнорируя интересы России

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут)
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске (украинское название — Бахмут). Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Отказ США признать законные интересы безопасности России и договориться о прекращении огня продлевает страдания Украины, написал в статье для The American Conservative полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Вашингтон выбрал путь "к затяжному конфликту", считает автор материала.

"Война на Украине — это не компьютерная игра. Это человеческая трагедия, вызванная расширением НАТО на Восток. Жертвы конфликта живут не в Америке. Они живут в регионе, который большинство американцев даже не смогут найти на карте", — объяснил Макгрегор.

При этом американский полковник выразил уверенность, что безоговорочная поддержка киевского режима со стороны администрации Джо Байдена приближается к переломной точке, так как Украина проигрывает.
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"Украинские больницы и морги переполнены. Киев растратил весь свой человеческий капитал и значительную помощь Запада на серию обреченных на провал контрнаступлений", — заявил он.
Макгрегор также подчеркнул, что только США могут остановить противостояние, потребовав от украинских властей сесть за стол переговоров.

"Вашингтон призвал украинцев к бою, он же должен их остановить", — резюмировал военный.

На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки иностранной военной техники только затягивают конфликт.
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