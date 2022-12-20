https://ria.ru/20221220/ukraina-1839932088.html

Сунак потребовал лишить Россию способности пополнять запасы оружия

Сунак потребовал лишить Россию способности пополнять запасы оружия - РИА Новости, 20.12.2022

Сунак потребовал лишить Россию способности пополнять запасы оружия

Украина должна получать все больше и больше военной помощи от западных стран, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на саммите лидеров... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:21

2022-12-20T11:21

2022-12-20T13:17

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владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украина должна получать все больше и больше военной помощи от западных стран, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступая на саммите лидеров стран Северной Европы. Его слова приводит Washington Examiner.Политик также призвал сконцентрироваться на лишении России способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений."Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок вооружений и пресечение международной поддержки", — подчеркнул он.Ранее Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными до тех пор, пока "российские военные находятся на территории республики".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. При этом Путин заявлял, что Россия открыта к переговорам по Украине, и если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто их предлагает. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения Киевом боевых действий, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.

https://ria.ru/20221220/snaryady-1839746894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, риши сунак, владимир путин, россия, украина, киев