https://ria.ru/20221220/ukraina-1839909423.html
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии - РИА Новости, 20.12.2022
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:06
2022-12-20T10:06
2022-12-20T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
александр вилкул
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в Никопольском районе в результате взрывов повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул. В ночь на вторник в Никополе и Никопольской территориальной общине была объявлена воздушная тревога. Он призвал горожан хранить дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ, Александр Вилкул
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии
Мэр Вилкул: в Кривом Роге возможны экстренные, аварийные и веерные отключения света
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в Никопольском районе в результате взрывов повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщи
л во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
В ночь на вторник в Никополе и Никопольской территориальной общине была объявлена воздушная тревога.
"В Никопольском районе в результате обстрелов повреждены газопроводы и ЛЭП. В Кривом Роге вся важная инфраструктура работает, но сохраняется вероятность применения энергетиками экстренных, аварийных и веерных отключений электроэнергии", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Он призвал горожан хранить дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.