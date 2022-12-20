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Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839909423.html
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии - РИА Новости, 20.12.2022
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:06
2022-12-20T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
вооруженные силы рф
александр вилкул
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в Никопольском районе в результате взрывов повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул. В ночь на вторник в Никополе и Никопольской территориальной общине была объявлена воздушная тревога. Он призвал горожан хранить дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, кривой рог, украина, вооруженные силы рф, александр вилкул
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ, Александр Вилкул
10:06 20.12.2022
 
Власти Кривого Рога предупредили об отключениях электроэнергии

Мэр Вилкул: в Кривом Роге возможны экстренные, аварийные и веерные отключения света

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины сохраняется вероятность применения экстренных, аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, в Никопольском районе в результате взрывов повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил во вторник мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
В ночь на вторник в Никополе и Никопольской территориальной общине была объявлена воздушная тревога.
"В Никопольском районе в результате обстрелов повреждены газопроводы и ЛЭП. В Кривом Роге вся важная инфраструктура работает, но сохраняется вероятность применения энергетиками экстренных, аварийных и веерных отключений электроэнергии", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.
Он призвал горожан хранить дома запасы воды, держать заряженными телефоны, фонарики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогУкраинаВооруженные силы РФАлександр Вилкул
 
 
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