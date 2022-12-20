https://ria.ru/20221220/ukraina-1839895680.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области
Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:25
2022-12-20T08:25
2022-12-20T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи", — говорится в сообщении.На месте инцидента возник пожар.Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
08:25 20.12.2022 (обновлено: 09:06 20.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области
"Страна.ua" сообщила о сильном взрыве и пожаре в Изюмском районе Харьковской области