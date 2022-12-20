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Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839895680.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области
Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:25
2022-12-20T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи", — говорится в сообщении.На месте инцидента возник пожар.Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина
08:25 20.12.2022 (обновлено: 09:06 20.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области

"Страна.ua" сообщила о сильном взрыве и пожаре в Изюмском районе Харьковской области

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи", — говорится в сообщении.
На месте инцидента возник пожар.
Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Тьма пришла на Украину надолго
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраина
 
 
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