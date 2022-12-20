https://ria.ru/20221220/ukraina-1839895680.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве и пожаре в Харьковской области

Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:25

2022-12-20T08:25

2022-12-20T09:06

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области, пишет украинское издание "Страна.ua". "Сильный взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области около часа ночи", — говорится в сообщении.На месте инцидента возник пожар.Официальных комментариев относительно произошедшего пока нет.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина