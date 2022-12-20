https://ria.ru/20221220/ukraina-1839846956.html

Окончательное ядерное разоружение Украины началось

Окончательное ядерное разоружение Украины началось - РИА Новости, 20.12.2022

Окончательное ядерное разоружение Украины началось

Специальная военная операция на Украине максимально наглядно показала неразрывную связь энергетики и политики, чьим радикальным продолжением являются боевые... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:09

авторы

виктор янукович

украина

киев

энергоатом

дтэк

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Специальная военная операция на Украине максимально наглядно показала неразрывную связь энергетики и политики, чьим радикальным продолжением являются боевые действия. Поскольку военные с широкой публикой традиционно общаются весьма неохотно, экспертное сообщество, анализируя географию и объекты очередной волны российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сразу отметило важную особенность. Помимо сиюминутных выключений света и воды, работа российских военных была явно нацелена на получение кумулятивного эффекта. И он наступил.Украинский атомный монополист, национальная компания "Энергоатом" опубликовала заявление, согласно которому начиная с 13:00 часов 18 декабря все подконтрольные Киеву АЭС, а это сразу девять энергоблоков, находятся в строю. Однако победу тут же омрачило уточнение, что по результатам массового ракетного удара 16 декабря все девять реакторов работают в режиме ограниченной мощности. Известны даже точные цифры, а именно то, что на каждой паре реакторов мощность генерации снижена не менее чем на 600 мегаватт, то есть по три сотни на каждого атомного брата. Поразительно, но оператор осмелился даже — вразрез жесточайшей информационной цензуре — назвать причину спада. Выяснилось, что пока разнокалиберные украинские политики, эксперты и блогеры заливисто хохотали над "древними и неэффективными" российскими ракетами, которые, как утверждает украинское Министерство обороны, сбиваются практически в полном составе, энергетическая инфраструктура уходит во все больший нокаут. Или блэкаут, тут уж кому как больше нравится.Весьма вероятно, что данное заявление "Энергоатома", как это принято на чрезвычайно свободной и демократической Украине, позднее исчезнет или значительно изменится по смысловому содержанию, но это уже будет совершенно неважно. Важный словесный воробей вылетел, и ловить его поздно.Наверняка все уже видели фотографии крупных украинских городов, погруженных в раннюю декабрьскую мглу, к тому же дополненную весьма умеренной температурой радиаторов отопления. Власть и граждане могут записывать сколько угодно духоподъемных роликов и хорохориться, как они запросто проживут без благ цивилизации, лишь бы только не с клятыми москалями. На практике же жизнь в режиме подобных ограничений, да еще в разгар зимы, будет на низовом уровне приводить к нарастанию усталости, а в государственном масштабе вызовет (и уже вызывает) миграцию населения из урбанизированных регионов в деревни, а в отдельных случаях и за рубеж. То есть в перспективе уменьшится не только количество городского, но и всего населения страны в целом.Кто считает наши выводы натянутыми и более склонен доверять бравым видео, в съемке которых украинцы изрядно поднаторели, может провести простой натурный эксперимент.На лестничной площадке отключите электропитание вашей квартиры, перекройте подачу горячей и холодной воды, заглушите канализационный стояк, пользуйтесь мобильным интернетом раз в несколько часов и, простите, отправляйте естественные потребности в пакет или ведро, вынося затем его на улицу. Засеките время, на которое хватит вашего упорства.Здесь, конечно, нужно оговориться, что украинские энергетики и коммунальщики прилагают титанические усилия, латая древние и изношенные — еще советские — тепло- и электросети. Например, вчера мэр Киева с неподдельной гордостью заявил, что в столице опять есть отопление и будут открыты две станции метро. Последние, правда, вовсе не новые и были запущены еще Виктором Януковичем, но кому интересны такие мелочи. При этом общая ситуация, дополненная заявлением "Энергоатома", возвращает нас к исходной теме разговора.Даже самый поверхностный анализ позволяет с полным основанием констатировать два факта.Вполне очевидно, что наше Министерство обороны не постеснялось обратиться за консультациями к профильным специалистам, а потому на первый взгляд слабые и бессистемные удары все больше облекаются в видимую и осязаемую оболочку темноты и холода. Во-вторых, подтверждена правильность выбранной стратегии, когда были посрамлены многочисленные сетевые крикуны, недоумевавшие, почему "Калибры" и "Герани" не летят по крупным энергетическим объектам вроде распределительных подстанций АЭС. Пока самопровозглашенные эксперты требовали, что называется, бить в самое сердце, военные вкупе с примкнувшими энергетиками доказали, что остановить это самое сердце можно, серьезно нарушив работу малых сосудов, или — в нашем случае — распределительных сетей.В распоряжении Киева в настоящий момент находятся три атомные электростанции — Хмельницкая, Южноукраинская и Ровненская, на которых в своем чреве греют воду два, три и четыре атомных реактора соответственно. Учитывая отток миллионов граждан и фактический коллапс промышленности этих и прочих оставшихся в строю объектов генерации калибром поменьше, должно было с запасом хватить для обеспечения потребностей оставшихся. Но в данном случае суровая мощь советских АЭС стала не благословенным спасением, а чемоданом без ручки. Атомщики готовы направить потребителям тысячи мегаватт, проблема в том, что транспортная инфраструктура, в особенности трансформаторные подстанции средней и высокой мощности, либо работают на пределе возможностей, либо уже выведены из строя.Для понимания происходящего используем простую и наглядную аналогию.Представьте, что у вас есть водонапорная башня, где накоплено несколько тонн воды. От нее ведет магистральная труба большого диаметра, разбегающаяся сетью все более мелких труб, по которым жидкость подается в дома местных жителей. Обычно вода под воздействием силы гравитации и собственной массы продавливается по трубам, чей размер и протяженность четко рассчитаны так, чтобы гарантировать надежную работу. И вдруг внезапно значительная часть конечных тонких трубочек выходит из строя и более не может использоваться. Величина давления и объем прокачиваемой воды при этом остались прежними, то есть нагрузка на оставшуюся конечную сеть все выше с каждой новой потерей. Рано или поздно это приведет к прорыву и затоплению.Аналогия, повторимся, весьма условна, и в случае с электроэнергией из-за чрезмерной нагрузки на входе в сеть произойдет не разлив, а замыкание и пожар на линиях электропередачи. К тому же, в отличие от воды, электричество нельзя хранить в баках или цистернах, его нужно практически мгновенно передавать в ту самую транспортную инфраструктуру, которая регулярно встречается с изделиями российской оборонки. Вот и выходит, что в теории у Киева есть девять реакторов совокупной установленной мощностью 7800 мегаватт, а на практике можно использовать не более шести тысяч с прогнозом дальнейшего уменьшения, потому как российский Генштаб пока не объявлял перерывов на обед.Украина не была бы собой, если бы даже в такой кризисной ситуации не умудрилась вляпаться в коррупционный скандал.Украинские (что очень важно) средства массовой информации только на протяжении осени несколько раз взрывались публикациями о том, что пока население повально сидит без света и затягивает пояса в надежде на эфемерную победу над Москвой, киевские власти и олигархи, которым принадлежат украинские электростанции, под шумок наращивают продажи электроэнергии за рубеж. Поскольку генерирующие компании (вроде ДТЭК, которой принадлежит крупнейшая в западной части страны Бурштынская ТЭС) давно перестали публиковать данные экспортных перетоков, украинские журналисты провели приблизительные расчеты, сравнив средние производственные показатели в периоды массовых отключений и средние объемы потребления. Как ни считали, а цифры все никак не сходились, точнее, получалось, что генерация шла, но куда-то мимо домов и квартир украинцев. Попутно анализировались ценовые показатели на европейских биржах, из чего выходило, что либо мегаватты съели мыши, либо кто-то без лишней огласки получил сверхприбыли в миллионы долларов. Впрочем, никто так и не был прямо обвинен, да и статьи подобного толка по-демократически быстро исчезали из широкого поля зрения.В завершение скажем, что на Украине ситуация с электроснабжением, от которого зависит работа критической городской, коммунальной и транспортной инфраструктуры, будет планомерно ухудшаться. Причины две — "Калибрам" совершенно все равно, какие сказки рассказывает населению командование ВСУ, а украинским олигархам интересны лишь текущие котировки мегаватт-часов на биржах Евросоюза.

https://ria.ru/20221218/ukraina-1839570579.html

https://ria.ru/20221216/kharkov-1839133488.html

https://ria.ru/20221206/zaes-1836625821.html

https://ria.ru/20221011/oruzhie-1822985178.html

https://ria.ru/20221215/energetika-1839000685.html

украина

киев

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авторы, виктор янукович, украина, киев, энергоатом, дтэк