https://ria.ru/20221220/ugol-1839897113.html

СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу - РИА Новости, 20.12.2022

СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний по делу о хищении угля, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:44

2022-12-20T08:44

2022-12-20T08:44

в мире

халтмаагийн баттулга

монголия

улан-батор

южная корея

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УЛАН-БАТОР, 20 дек - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний по делу о хищении угля, сообщает интернет-портал Ikon.mn. Так, во вторник в агентство были вызваны Батболд Сухбаатар, Эрдэнэбат Жаргалтулга и Баяр Санж, возглавлявшие правительство Монголии с 2007 по 2009 год, с 2009 по 2012 год и с 2016 по 2017 год соответственно, уточняется в публикации. В настоящее время ведется расследование в отношении 50 человек, которые могут быть причастны к делу о краже угля. Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупном хищении угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Южной Корее.

https://ria.ru/20221217/mongoliya-1839366073.html

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монголия

улан-батор

южная корея

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в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор, южная корея