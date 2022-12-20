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СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу - РИА Новости, 20.12.2022
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СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу
СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу - РИА Новости, 20.12.2022
СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу
Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний по делу о хищении угля, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:44
2022-12-20T08:44
в мире
халтмаагийн баттулга
монголия
улан-батор
южная корея
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УЛАН-БАТОР, 20 дек - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний по делу о хищении угля, сообщает интернет-портал Ikon.mn. Так, во вторник в агентство были вызваны Батболд Сухбаатар, Эрдэнэбат Жаргалтулга и Баяр Санж, возглавлявшие правительство Монголии с 2007 по 2009 год, с 2009 по 2012 год и с 2016 по 2017 год соответственно, уточняется в публикации. В настоящее время ведется расследование в отношении 50 человек, которые могут быть причастны к делу о краже угля. Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупном хищении угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Южной Корее.
https://ria.ru/20221217/mongoliya-1839366073.html
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монголия
улан-батор
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в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, улан-батор, южная корея
В мире, Халтмаагийн Баттулга, Монголия, Улан-Батор, Южная Корея
08:44 20.12.2022
 
СМИ: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

Портал Ikon.mn: трех бывших премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 20 дек - РИА Новости. Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний по делу о хищении угля, сообщает интернет-портал Ikon.mn.
Так, во вторник в агентство были вызваны Батболд Сухбаатар, Эрдэнэбат Жаргалтулга и Баяр Санж, возглавлявшие правительство Монголии с 2007 по 2009 год, с 2009 по 2012 год и с 2016 по 2017 год соответственно, уточняется в публикации.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
17 декабря, 11:50
Вице-премьер Монголии заявил о важности российских энергоресурсов
В настоящее время ведется расследование в отношении 50 человек, которые могут быть причастны к делу о краже угля.
Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении двух недель проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупном хищении угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Южной Корее.
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 14:06
МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом
 
В миреХалтмаагийн БаттулгаМонголияУлан-БаторЮжная Корея
 
 
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