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Путин: иностранные СМИ молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/udary-1840129495.html
Путин: иностранные СМИ молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка
Путин: иностранные СМИ молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка - РИА Новости, 20.12.2022
Путин: иностранные СМИ молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка
Украинские войска наносят удары по жилым кварталам Донецка, при этом иностранные СМИ и правозащитники ничего не говорят об этом, заявил президент России... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:50
2022-12-20T23:19
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
донецк
владимир путин
денис пушилин
ангела меркель
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по жилым кварталам Донецка, при этом иностранные СМИ и правозащитники ничего не говорят об этом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.Врио главы ДНР отметил, что украинские военные делают это целенаправленно."Это мирные жители (попадают под обстрелы)… Обращаем внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса не подают", - подчеркнул российский президент.Пушилин согласился с Путиным, напомнив и про слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях.Глава государства на это практически процитировал бывшую коллегу, "что не собирались ничего выполнять, подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения по сути военных операций".
https://ria.ru/20221219/ukraina-1839565958.html
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безопасность, киев, донецк, владимир путин, денис пушилин, ангела меркель, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Донецк, Владимир Путин, Денис Пушилин, Ангела Меркель, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
22:50 20.12.2022 (обновлено: 23:19 20.12.2022)
 
Путин: иностранные СМИ молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка

Путин: иностранные СМИ и правозащитники молчат об обстрелах Киевом жилых кварталов Донецка

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска наносят удары по жилым кварталам Донецка, при этом иностранные СМИ и правозащитники ничего не говорят об этом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
"По поводу этих обстрелов. Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны вооруженных сил Украины", - сказал Путин.
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Врио главы ДНР отметил, что украинские военные делают это целенаправленно.
"Это мирные жители (попадают под обстрелы)… Обращаем внимание на то, что никакие иностранные средства массовой информации, правозащитные организации, что называется, голоса не подают", - подчеркнул российский президент.
Пушилин согласился с Путиным, напомнив и про слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских соглашениях.
Глава государства на это практически процитировал бывшую коллегу, "что не собирались ничего выполнять, подписывали только для того, чтобы выиграть время для вооружения Украины и проведения по сути военных операций".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевДонецкВладимир ПутинДенис ПушилинАнгела МеркельДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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